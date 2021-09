Open Meter, il contatore smart e green supera i 22 milioni di installazioni completate

Sostituirà 32 milioni di dispositivi in case, fabbricati, esercizi commerciali e industriali. È il nuovo contatore elettronico “Open Meter” dal cuore green e dalle capacità smart

Open Meter è il contatore che prenderà il posto dei misuratori elettronici di prima generazione installati nelle nostre case a partire dal 2001, la cui sostituzione – per i clienti connessi alla rete di E-Distribuzione – si concluderà entro il 2024. Interamente progettato in Italia e caratterizzato da un design innovativo, il nuovo contatore di energia elettrica è in grado di combinare la qualità del servizio con l’innovazione tecnologica. Per assicurare ai consumatori alti standard di performance e nuove funzionalità, ricevere informazioni sui consumi di energia elettrica near real time e, di conseguenza, programmarne il prelievo in un’ottica di risparmio e convenienza.

La sostenibilità è parte integrante del contatore stesso e delle scelte green, come l’imballaggio composto per oltre il 99,5% in cartone, il riciclo di oltre il 93% dei materiali provenienti dai contattori sostituiti ed il nuovo progetto per la realizzazione di contatori con plastiche rigenerate (oltre 4.000 i contatori già installati). La telegestione permette, inoltre, che la gran parte delle operazioni tecniche e commerciali siano eseguite da remoto permettendo ai clienti di ricevere i servizi richiesti in tempi brevissimi ed evitare, al contempo, la movimentazione delle squadre, riducendo al minimo i loro interventi e abbattendo i valori di emissioni prodotte.

Oltre all’aspetto ecologico dell’economia circolare, Open Meter introduce un vantaggio per l’intero sistema elettrico. Grazie ad una capacità di memoria aumentata, il cliente ha a disposizione dati di misura dell’energia consumata o prodotta sempre più puntuali, i quali – a loro volta – offrono la possibilità di comprendere meglio le proprie abitudini di consumo. Una delle grandi novità del nuovo contatore è l’adozione di un canale di comunicazione dedicato al Cliente con un protocollo di comunicazione aperto e pubblico: tale canale conosciuto anche come “Chain 2”, consente lo sviluppo e la diffusione di dispositivi di mercato dedicati ai servizi di energy management e home automation, che possono favorire una gestione agile e razionale dei carichi domestici e degli impianti di generazione da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, Open Meter permette una gestione evoluta dei parametri di qualità del servizio, agendo come un vero e proprio sensore avanzato, consentendo un monitoraggio dei parametri elettrici per ogni singolo cliente. Il tutto in un’ottica di funzionamento sempre più “smart” della rete di distribuzione con l’obiettivo di rendere efficiente l’esercibilità dell’intero sistema.

La diffusione degli Open Meter rappresenta, inoltre, un tassello fondamentale nell’ambito dei progetti di Smart City. Con le Smart Grid – le reti intelligenti – di cui il contatore è il cuore pulsante.

È importante notare che l’intervento per la sostituzione del contatore è completamente gratuita. Non sarà dovuto alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. La sostituzione non richiede alcuna modifica al contratto di fornitura di energia elettrica già in essere né la stipula di un nuovo contratto.

I clienti potranno verificare l’identità dell’operatore addetto alla sostituzione attraverso un codice PIN che verrà generato automaticamente da una App installata sullo smartphone in dotazione all’operatore medesimo. La verifica del codice PIN generato dall’operatore potrà essere fatta attraverso il Numero Verde 803.500, sul portale e-distribuzione.it o tramite la App di E-Distribuzione.

La sostituzione del contatore verrà comunicata con 5 giorni di anticipo tramite specifiche affissioni all’ingresso di case, fabbricati, esercizi commerciali o industriali interessati, con indicazione della data e della fascia oraria prevista. Il cliente connesso alla rete di E-Distribuzione, può consultare l’area riservata del sito di E-Distribuzione, che permette di visualizzare (nella sezione dedicata al nuovo contatore) la pianificazione dell’attività di sostituzione relativa al codice univoco POD (Poin Of Delivery) associato all’utenza e di verificare se il POD è compreso nel piano di sostituzione nell’arco dei tre mesi successivi. Nel caso in cui il POD selezionato fosse compreso nella pianificazione trimestrale, viene visualizzato il mese di programmazione dell’intervento e i riferimenti dell’azienda incaricata a eseguire le attività.

Per saperne di più: https://www.e-distribuzione.it/open-meter.html