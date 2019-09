Ecco Open Meter, il contatore elettrico smart che ci fa risparmiare

Arriva sul mercato il nuovo dispositivo di E-Distribuzione (Enel) per un utilizzo più consapevole dell’energia: l’operazione di sostituzione è gratuita. Tutto su FIRST Tutorial

Famiglie e imprese stanno già aprendo le porte a “Open Meter”, il contatore digitale 2.0 di E-Distribuzione (Enel). E’ un piccolo ma potente dispositivo connesso anche al mondo del web, pronto a ospitare una moltitudine di app, aperto alla collaborazione di tutti i gestori elettrici (e non solo) del mercato libero. Ci guiderà ad un uso più consapevole dell’energia, per risparmiare ma anche per rendere più sicuro il nostro impianto elettrico. Come è fatto, come arriva, quali novità offre già oggi e promette per il futuro: trovate tutto nel tutorial pubblicato su FIRST Tutorial.

Open Meter ci mette subito a disposizione un profilo sempre aggiornato dei nostri consumi nelle diverse ore della giornata, con rilievi ogni 15 minuti che non solo ci permettono di comprendere (ed eventualmente razionalizzare) le nostre abitudini di consumo ma ci consentono anche di interagire con il mondo degli operatori elettrici in concorrenza, che potranno così proporre offerte basate sulle specifiche esigenze di ogni cliente. L’operazione (gratuita) di sostituzione, annunciata con un avviso cartaceo nelle abitazioni e nelle imprese, dura pochi minuti senza la necessità di adattamenti dell’impianto o opere murarie, così come era successo per la sostituzione dei vecchi contatori analogici con i contatori digitali di prima generazione.