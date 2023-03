Open Fiber è official partner di AS Roma: fibra ultraveloce nelle sedi del club giallorosso

L’azienda che sta cablando il Paese porterà la connettività ultraveloce nel Centro Tecnico “Fulvio Bernardini” di Trigoria, nella sede dell’AS Roma di viale Tolstoj e nel centro d’allenamento della Roma Femminile e del settore giovanile giallorosso

Open Fiber è official partner di AS Roma. L’accordo sottoscritto dall’azienda che sta realizzando in Italia un’infrastruttura a banda ultra larga porterà connettività ultraveloce in tutto l’universo del club giallorosso

L’accordo tra Open Fiber e l’As Roma

La connettività ultraveloce di Open Fiber arriverà nella sede di viale Tolstoj (zona Eur), nel Centro Tecnico “Fulvio Bernardini” di Piazzale Dino Viola (Trigoria) e nella sede di allenamento della Roma Femminile e del settore giovanile giallorosso.

Open Fiber realizzerà un’infrastruttura di rete dedicata, interamente in fibra ottica, che metterà in connessione tra loro le strutture della Roma. “La rete interamente in fibra ottica è l’unica sul mercato in grado di garantire performance anche superiori a 1 Gigabit al secondo sia in modalità FTTH (Fiber To The Home) che tramite architetture dedicate come quelle realizzate per le sedi dell’AS Roma, dove si parte da collegamenti tra le sedi a 10 Gigabit al secondo simmetrici e ulteriormente scalabili”, fa sapere la società in una nota.

Utilizzando la rete di Open Fiber, l’AS Roma potrà registrare e rielaborare in tempo reale, in ognuna delle sue sedi, i dati relativi agli atleti e alle atlete di tutte le età che vengono acquisiti sul campo e proiettare, gestire e inviare filmati in massima risoluzione.

“La partnership con l’AS Roma, società all’avanguardia a livello italiano ed europeo, testimonia la particolare attenzione di Open Fiber al mondo dello sport, che puntiamo ad accompagnare nei processi di innovazione” ha dichiarato Stefano Mazzitelli, direttore Mercato Business di Open Fiber. “La rete in fibra ottica che realizzeremo all’interno delle sedi della Roma, in grado di offrire elevatissime performance in termini di velocità e stabilità di connessione, potrà offrire un contributo all’analisi e alla gestione dei dati, oggi sempre più importanti per il miglioramento delle prestazioni”.