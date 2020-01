Open Fiber amplia la fibra ultraveloce in Puglia

La società guidata da Elisabetta Ripa porta la fibra Ftth a Barletta, Molfetta e Bitonto: 23mila immobili già predisposti, 73mila nei prossimi mesi – Investiti 4 milioni anche nel Comune di Cesano Maderno (Mi).

Open Fiber porta la fibra ultraveloce a Barletta, Molfetta e Bitonto. “L’avvio dei servizi di connettività – spiega in una nota la società guidata da Elisabetta Ripa – è un primo passaggio dei piani di cablaggio messi a punto dall’azienda”. Sono circa 23mila le unità immobiliari già predisposte e nei prossimi mesi nei tre centri pugliesi saranno coperti altri 73mila immobili per un investimento di 22 milioni di euro.

Open Fiber sta cablando Barletta, Molfetta e Bitonto in modalità FTTH (Fiber To The Home), rendendo disponibile una velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance.

I tre centri si vanno così ad aggiungere alle altre città pugliesi già dotate di una rete ultra veloce Bari, Taranto, Foggia, Brindisi, Lecce e Manfredonia. Tiscali, Vodafone e Wind Tre sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra FTTH nelle tre città.

Novità anche a Cesano Maderno, in provincia di Milano: Open Fiber investirà 4 milioni di euro per gli interventi per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga in fibra ottica. La nuova rete collegherà più di 10mila unità immobiliari in modalità FTTH attraverso circa 7mila chilometri di fibra ottica e garantire così prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.