Open Fiber: al via il “Piano Italia 1 Giga” in Lombardia per la rete ultraveloce

Partiti i lavori targati Open Fiber per la rete ultraveloce nelle prime 10 città lombarde nell’ambito del piano finanziato con i fondi del PNRR

Open Fiber ha avviato il “Piano Italia 1 Giga” in Lombardia. Sono partiti i primi cantieri targati Open Fiber nell’ambito del progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del PNRR per cablare le zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. In totale i Comuni lombardi che rientrano nel progetto sono 1.132: l’operatore wholesale si è aggiudicato complessivamente 8 lotti su 15 lotti, messi in gara da Infratel Italia, per un totale di 3.881 Comuni in 9 Regioni per la copertura complessiva di 3,9 milioni di numeri civici entro il 2026.

In Lombardia, sono già stati avviati i lavori nelle prime 10 città lombarde. I Comuni sono: Arese, Cesano Maderno, Corsico, Crema, Cusano Milanino, Limbiate, Offanengo, Paderno Dugnano, Rozzano, San Giuliano Milanese. Per un totale di circa 3.500 numeri civici che saranno connessi alla rete a banda ultra-larga. A breve verranno, inoltre, aperti altri 2 cantieri nelle città di Basiglio e Varese che interesseranno ulteriori numeri civici.

Piano Italia 1 Giga: Da Regione Lombardia ulteriori 193 milioni di euro per la fibra ottica

Regione Lombardia si è resa disponibile, così come avvenuto per la Programmazione Comunitaria 2014-2020 ormai in fase conclusiva, a dare il proprio contributo per l’attuazione del piano “Italia 1 Giga” e, a partire dal nuovo anno, verranno organizzati momenti informativi e di confronto con i Comuni interessati dal piano e con gli Enti che dovranno rilasciare le autorizzazioni/concessioni.

Regione Lombardia, Terzi: “Mi aspetto una collaborazione stretta e proficua”

“Continua la collaborazione tra Regione Lombardia-Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile e Open Fiber che porterà ad investire ulteriori 193 milioni sul nostro territorio che si aggiungono ai 303 milioni della Programmazione Comunitaria 2014-2020 i cui lavori si concluderanno entro il 2023 – ha sottolineato Claudia Terzi, Assessore regionale alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile -. Mi aspetto una collaborazione stretta e proficua anche per i prossimi anni, così come lo è stata la precedente seppur con qualche difficoltà. Con il nuovo progetto Italia 1 Giga, infatti, auspico che i lavori siano realizzati con la massima cura e il massimo impegno da parte di tutti i soggetti della filiera. Regione Lombardia si è resa disponibile anche ad indire le Conferenze di Servizi per agevolare l’iter amministrativo a conclusione del quale è possibile l’avvio lavori, contribuendo così a portare la Lombardia ai livelli di connessione dell’Europa”.

Open fiber, Visconti: “Un’infrastruttura che abilita servizi digitali innovativi”

“Il “Piano Italia a 1 Giga” costituisce un ulteriore tassello del piano industriale di Open Fiber volto a dotare il Paese di una rete in fibra ottica di ultima generazione – ha dichiarato Paolo Visconti, Responsabile Network & Operations Area Nord Ovest –. Un’infrastruttura che abilita tutti i servizi digitali innovativi di oggi e domani: dalla telemedicina allo smart working, dal controllo elettronico degli accessi al monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica. Senza dimenticare che la fibra ottica è di fondamentale importanza anche in termini di eco-sostenibilità e risparmio energetico. Per mettere a terra un progetto così ambizioso è fondamentale la collaborazione con le Amministrazioni locali e le Regioni nell’interesse dei cittadini e delle imprese del territorio secondo il modello che stiamo attuando proprio con Regione Lombardia”.