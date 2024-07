Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2024: quando e dove vederla. Sarà un evento storico

Sarà una Cerimonia d’apertura inedita. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, la sfilata degli atleti avverrà lungo la Senna e non sulla tradizionale pista di atletica. L’Italia sarà la 91ª nazione a sfilare. Ecco tutte le info su un evento che si preannuncia unico e non mancano le possibili sorprese

È tutto pronto per la grande Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024 di Parigi che si tiene venerdì 26 luglio alle 19:30 (ora italiana) e durerà quasi quattro ore. In una città completamente blindata per il rischio attentati. Sarà un’evento storico. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi la Cerimonia di apertura non si svolgerà all’interno di uno stadio. La sfilata degli atleti avverrà lungo il fiume Senna, anziché sulla tradizionale pista di atletica. Le banchine del fiume diventeranno tribune per il pubblico, mentre i monumenti storici di Parigi, illuminati dal tramonto, faranno da sfondo.

La parata inizierà al Ponte di Austerlitz e si snoderà per sei chilometri lungo la Senna, passando sotto ponti storici e monumenti iconici come Notre-Dame e il Louvre. Il percorso includerà anche sedi dei Giochi come l’Esplanade des Invalides e il Grand Palais, e si concluderà di fronte al Trocadero, ai piedi della Torre Eiffel, dove avverranno le celebrazioni ufficiali, l’accensione della fiamma olimpica e l’apertura ufficiale dei Giochi. Il braciere olimpico dei Giochi di Parigi 2024 non sarà installato sulla Torre Eiffel, come inizialmente previsto, ma sarà ospitato al Jardin des Tuileries. I favoriti per accendere il braciere sono l’ex campione di calcio Zinedine Zidane e l’ex velocista Marie-José Pérec.

Sono attesi circa 120 capi di Stato, sovrani e capi di governo. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà la cerimonia sportiva più grande in termini di pubblico e copertura.

Più di 100 barche sfileranno lungo la Senna

Saranno 94 le barche a sfilare con a bordo più di 8 mila atleti provenienti da 205 nazioni (non tutti i partecipanti saranno infatti presenti sulle imbarcazioni). A causa delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina, gli atleti russi e bielorussi gareggeranno come neutrali sotto la bandiera dell’Ain (Atleti Individuali Neutrali), e sarà presente anche la squadra olimpica dei rifugiati. La flotta totale è composta da 181 battelli di varie dimensioni: 110 dinamici (inclusa una decina di riserva), 35 delle forze dell’ordine e il resto destinato a media e tecnici. Le barche ospiteranno le delegazioni nazionali, con i paesi più numerosi su imbarcazioni dedicate e i paesi meno numerosi che condivideranno le barche.

Ci sarà anche un funambolo che attraverserà la Senna accompagnato da droni, aerostati fissi e bolle giganti che rotolano sull’acqua, seguendo il movimento dei battelli che avanzeranno a una velocità di 9 chilometri all’ora.

Cerimonia d’apertura: quando comincia e quando sfila l’Italia

La Cerimonia d’apertura avrà inizio alle 19,30. L’Italia, con un 403 atleti (7ª nelle classifiche delle nazioni più numerose), sarà la 91ª nazione a sfilare. Gli azzurri, vestiti Giorgio Armani, avranno come portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo e saranno sulla barca insieme a Israele e Giamaica. Le delegazioni sfileranno in ordine alfabetico, con alcune eccezioni: la Grecia aprirà la sfilata come patria culla dei Giochi, seguita dal Team dei Rifugiati, mentre la Francia chiuderà l’evento come paese ospitante. Il Sudafrica, invece, sfilerà subito dopo la Grecia e l’Afghanistan, seguendo l’ordine alfabetico francese (Afrique du Sud). Le ultime tre nazioni a navigare sul fiume saranno Australia, Stati Uniti e i padroni di casa. Di solito, il terz’ultimo posto va al prossimo ospitante delle Olimpiadi, che sarebbe stato gli USA per Los Angeles 2028, ma questa volta sarà l’Australia, ospitante delle Olimpiadi di Brisbane 2032.

Cerimonia d’apertura: chi è il direttore artistico

Thomas Jolly, regista e attore francese, è il direttore artistico dell’evento. Sebbene molti dettagli siano ancora sconosciuti, lo spettacolo promette di essere una grande combinazione di elementi tradizionali e moderni, riflettendo la varietà culturale della Francia, dal rap all’opera.

Maud Le Pladec, coreografa delle cerimonie, ha annunciato che ogni ponte lungo il percorso della parata avrà ballerini, con 400 ballerini tra i 3.000 artisti partecipanti alle cerimonie di apertura e chiusura. I costumi, curati dalla conduttrice televisiva Daphne Burki, saranno un mix di pezzi vintage e nuovi, con un forte focus sulla sostenibilità, grazie all’uso di materiali riciclati e costumi realizzati da un team di esperti.

Parigi 2024: chi si esibirà, possibile sorpresa Céline Dion

È ancora segreto chi canterà durante la cerimonia, ma alcuni nomi circolano già. Orchestre e cori suoneranno pezzi di classica, pop ed elettronica. Le popstar mondiali Dua Lipa, Ariana Grande e la franco-maliana Aya Nakamura dovrebbero essere presenti. Si vocifera anche la partecipazione di Lady Gaga, avvistata a Parigi, e il possibile ritorno di Céline Dion, che non si esibisce dal 2019 a causa della sua malattia. Secondo Thierry Moreau, Celine Dion e Lady Gaga potrebbero cantare insieme “La Vie En Rose” di Edith Piaf.

Quante persone assisteranno alla Cerimonia d’apertura

Circa 600 mila persone assisteranno dal vivo alla sfilata. Per rendere l’evento più accessibile a tutti sono stati distribuiti 222 mila biglietti gratuiti e 104 mila a pagamento per le banchine della Senna. L’accesso alle postazioni è elettronico e richiede un QR code.

È la prima volta nella storia delle Cerimonie di Apertura che la maggior parte degli spettatori parteciperà gratuitamente. Chi non sarà lungo il fiume potrà seguire l’evento su 80 maxischermi in tutta la città mentre si prevede che circa 1,5 miliardi di persone lo seguiranno tramite trasmissioni televisive globali.

Dove vedere la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024

In Italia, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e quindi anche la Cerimonia d’Apertura saranno trasmessi in diretta sui canali Rai (in diretta su Rai2 dalle 19,30) e in streaming gratuito su Rai Play. Saranno inoltre disponibili su Eurosport via satellite su Sky e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.