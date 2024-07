Condividi Twitter

Sinner: niente Olimpiadi. Ha la tonsillite. Dopo la delusione di Wimbledon, altra tegola sul tennista n.1 al mondo

Niente Olimpiadi di Parigi per Jannik Sinner, il n.1 al mondo nel tennis. La tonsillite lo ha messo ko. Per l’italia una medaglia in meno di sicuro

Jannik Sinner, il tennista italiano numero 1 al mondo, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi che cominciano fra due giorni. Ha la tonsillite che gli impedisce di allenarsi e di gareggiare. La notizia bomba è arrivata nel pomeriggio dopo le ultime visite mediche. Un’altra tegola per il campionissimo, dopo il male all’anca che gli ha fatto disertare qualche torneo e dopo il malore che lo ha colpito a Wimbledon dove è stato costretto a cedere nella fasi decisive del torneo al russo Medvedev. Di sicuro senza Sinner l’Italia conquisterà a Parigi una medaglia in meno. Peccato, ma forza Sinner.