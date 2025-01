“Obiettivi Pniec al 2030: una sfida di tutti per il bene del Paese”: l’evento Agici a Roma il 16 gennaio 2025

L’Italia ha rispettato i tempi europei, adottando il Pniec, pilastro della strategia climatica al 2030. La sfida di raggiungere gli obiettivi sarà al centro dell’evento del 16 gennaio 2025 all’Auditorium GSE di Roma, promosso da Agici

L’Italia si distingue tra i pochi Paesi europei ad aver rispettato i tempi dettati dall’Unione Europea, dotandosi del nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec). Questo documento, vero e proprio pilastro della strategia energetica e climatica al 2030, traccia scenari e obiettivi anche per gli anni a venire.

Ma il gioco vero comincia ora: fissare i target è un conto, raggiungerli è tutta un’altra partita. Le risorse pubbliche, dopo la sbornia del superbonus, richiedono una gestione oculata; le rinnovabili continuano a incontrare resistenze locali; il quadro normativo e autorizzativo resta complicato e poco efficiente e la mobilità sostenibile, già in salita, si trova ora a fronteggiare l’agguerrita concorrenza cinese.

In questo contesto complesso, il gruppo di lavoro “Monitor Pniec” – composto da esperti della transizione energetica italiana – ha avanzato nel 2024 una serie di proposte per centrare gli obiettivi al 2030 e sta sviluppando un sistema di monitoraggio multidimensionale per misurarne i progressi.

L’occasione per fare il punto sarà l’evento “Obiettivi Pniec al 2030: una sfida di tutti per il bene del Paese”, in programma il 16 gennaio 2025 dalle 14:30 alle 18:00 presso l’Auditorium Gse a Roma, viale Maresciallo Pilsudski 92. Promosso da Agici, l’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni e operatori leader della transizione energetica per discutere le attività del Monitor e confrontarsi su come rendere il Pniec un progetto concreto. Tra i relatori, il presidente del Gse e l’amministratore delegato di Agici offriranno il loro contributo in un dialogo aperto e costruttivo.