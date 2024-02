Nvidia boom: nell’ultimo quarter i ricavi sono saliti del 265% (+126% sull’anno precedente) e la redditività corre

Oltre le attese i risultati di Nvidia, il colosso dell’Intelligenza artificiale che infiamma tutto il big tech americano. Ottime anche le prospettive del 2024

Nvidia ha riaffermato il suo posto tra le Magnifiche 7 con un altro trimestre da incorniciare. I ricavi hanno raggiunto i 22,1 miliardi di dollari, con un aumento del 265% rispetto all’anno precedente e del 22% rispetto al trimestre precedente. Il dato ha battuto le attese, attestate a 20,4 miliardi. Per l’intero anno fiscale, i ricavi hanno toccato i 60,9 miliardi di dollari, in salita del 126% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ha visto un aumento del 770%, arrivando a 12,3 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le aspettative degli analisti (pari a 10,4 miliardi di dollari). Sono risultati mostruosi (l’utile netto trimestrale è salito del 769% su base annua). Altrettanto positiva è stata la redditività. Il margine lordo è salito dal 63,3% nell’ultima parte del 2022 al 74% nel quarto trimestre del 2023.

La corsa inarrestabile di Nvidia

Nvidia si è affermata come la nuova protagonista di Wall Street, scalzando recentemente Amazon dal podio delle società più quotate degli Stati Uniti. Con una valorizzazione di 1,8 trilioni di dollari, guidata da Jensung Huag e specializzata nei chip per l’intelligenza artificiale, ora si trova al terzo posto nella lista delle sette regine del mercato americano. Mentre Microsoft e Apple sembrano ancora irraggiungibili con i loro 3mila e 2.800 miliardi di dollari di capitalizzazione, Nvidia ha superato persino Alphabet, la società madre di Google. È stata una corsa straordinaria, con un’accelerazione che ha pochi eguali nel mondo finanziario. All’inizio della pandemia, il valore dell’azienda era di 180 miliardi di dollari. Oggi, con il titolo che ha superato i 731 dollari, si è decuplicato in soli tre anni, un’evoluzione che colpisce per la sua rapidità.

È ovvio che per gli investitori sia diventata subito un Eldorado, proprio come è successo decenni fa con Microsoft e i suoi computer, Apple e gli smartphone, o Google nel mondo del web. Ma cosa aspettarsi per il futuro?

Proiezioni per il primo trimestre del 2024

Anche le proiezioni per il primo trimestre fiscale del 2024 hanno superato le aspettative. La società ha previsto un fatturato di circa 24 miliardi di dollari per il trimestre in corso, in crescita di circa il 2%, unito a un margine lordo del 76,3%. Dopo l’orario di chiusura, il titolo Nvidia ha avuto un inizio in ribasso. Il calo non è durato, il titolo ha invertito la tendenza e registrato un aumento, trascinando con sé le azioni di Super Micro Computing (salite di quasi l’8% nelle contrattazioni after-hours), Arm Holdings (+ 5%) e Amd che ha guadagnato più del 3%. Il forte risultato di Nvidia e i commenti dell’azienda sulla domanda sostenuta di chip per microprocessori hanno fatto tirare un sospiro di sollievo collettivo al mercato.

Cosa ha guidato queste eccellenti performance?

Tra le ragioni principali, il segmento dei data center ha battuto le aspettative registrando un aumento del 409% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 18,4 miliardi di dollari. Questo aumento riflette una maggiore diffusione della piattaforma di calcolo Gpu Nvidia Hopper, componenti hardware progettate per elaborare e accelerare i calcoli particolarmente importanti per far funzionare l’intelligenza artificiale con la rapidità con alla quale siamo abituati, ad esempio con ChatGpt.

La parte Gaming, per quanto in crescita del 56% sull’anno scorso, si è fermata a circa 2,8 miliardi di dollari, in linea con il terzo trimestre. Invece, l’ambito delle schede video professionali (Professional Visualization), con ricavi per 463 milioni di dollari, ha visto aumentare il giro d’affari del 105% sul quarto trimestre 2023. L’unica flessione si è registrata nel segmento Automotive, dove il fatturato di 281 milioni di dollari è inferiore del 4% a quello dello stesso periodo fiscale 2023.

Una corsa incredibile per questa stella in ascesa nel firmamento dell’hi-tech.