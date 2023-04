Nuovo polo del lusso con Borsalino, Zagato, Vionnet e Fogal: jv Haeres Capital e Chimera Abu Dhabi

La joint venture investirà nell’acquisizione e lo sviluppo di marchi del lusso e del lifestyle in Europa, in particolare in Italia, Francia, Svizzera e Regno Unito

Haeres Capital e Chimera Abu Dhabi hanno annunciato la creazione di una joint venture paritetica, la ChimHaeres Investment Holding, un veicolo di investimento che impiegherà il proprio capitale per l‘acquisizione e lo sviluppo di marchi del lusso e del lifestyle in Europa, in particolare in Italia, Francia, Svizzera e Regno Unito.

Il nuovo polo del lusso: i passi già fatti

ChimHaeres ha già completato l’acquisizione di una quota di maggioranza di Zagato, il carrozziere e designer italiano di automobili, fondato nel 1919. Inoltre ChimHaeres ha acquisito anche il 100% di Vionnet, il marchio francese di alta moda fondato nel 1912 dall’iconica couturière Madeleine Vionnet e ha firmato un accordo per acquisizione di una quota di maggioranza di Fogal, il marchio svizzero di collant fondato nel 1921.

Haeres ha inoltre conferito a ChimHaeres la sua partecipazione di maggioranza in Borsalino, il più famoso produttore di cappelli al mondo fondato nel 1857 in Italia.

Strategie a lungo termine per il nuovo polo multimarca

ChimHaeres sarà guidata dall’amministratore delegato Philippe Camperio, che sarà affiancato da un team di veterani del settore, tra cui Antonella di Pietro, Alberto Nathansohn, Giacomo Santucci e Jérôme Macario, nonché da un team di esperti in campo operativo, finanziario e legale.

“ChimHaeres incarna la visione condivisa da Chimera e Haeres di creare e gestire un polo multimarca del luxury e lifestyle” ha detto Camperio. “La partnership investirà in asset europei unici applicando un approccio proattivo alla gestione e alla proprietà, attraverso esperti del settore dedicati, per realizzare le strategie a lungo termine di ciascuna società in portafoglio. Sono lieto di far parte di questa nuova avventura e non vedo l’ora di lavorare con il nostro team multidisciplinare per implementare il nostro collaudato modello di business nei marchi di fascia alta”.