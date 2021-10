Nuove imprese: boom di pratiche online nel 2021

Secondo Unioncamere, fra gennaio e luglio di quest’anno le procedure completate via internet sono arrivate a quota 524mila, il 42% in più rispetto allo stesso periodo del 2020

Nei primi sette mesi del 2021 si è impennato il numero di pratiche online per l’avvio di nuove imprese. Lo comunica Unioncamere, l’associazione delle camere di commercio, precisando che fra gennaio e luglio di quest’anno le procedure completate via internet sono arrivate a quota 524mila, il 42% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Il record assoluto su base mensile è stato registrato lo scorso luglio (82mila, +22% su base annua).

Questo tipo di pratica amministrativa si sbriga attraverso il portale Impresainungiorno, che mette a disposizione lo sportello unico per le attività produttive (Suap) gestito dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio. La piattaforma Impresainungiorno è utilizzata oggi dalla metà dei Comuni italiani (3.985), inclusi 53 capoluoghi di provincia, fra cui Milano, Napoli, Torino, Genova, Bari.

“I dati dimostrano l’efficacia del Suap delle Camere di commercio – sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – Già la metà dei Comuni vi ha aderito. Ora speriamo che tutti i Comuni italiani adottino questa piattaforma. Nelle audizioni tenute dalle associazioni di categoria davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera, è emersa la richiesta da parte degli imprenditori di rapportarsi con una infrastruttura unica e totalmente digitalizzata su tutto il territorio nazionale”.

Per quanto riguarda la classifica delle Regioni, quelle con il maggior numero di procedure amministrative sono Veneto (oltre 30mila a luglio) e Lombardia (oltre 21mila), seguite da Puglia (8.751) e Campania (4.485). Basilicata, Piemonte, Puglia e Lombardia, invece, sono le regioni in cui a luglio si sono registrati gli incrementi maggiori rispetto alla media del trimestre precedente.