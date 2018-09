Npl, Banca Cambiano 1884 riduce crediti deteriorati per 93,5 milioni

Nell’ambito del programma di ottimizzazione dei rischi e del consolidamento del gruppo, la banca toscana ha deciso di ridurre la percentuale di crediti deteriorati dal 16,8% al 13,69%, per un ammontare di 93,5 milioni di euro su un totale di 137 milioni, che sono stati ceduti ieri

La Banca Cambiano 1884 S.p.A., prima banca indipendente della Toscana, ha fatto un nuovo passo avanti nel programma di ottimizzazione dei rischi e di consolidamento dell’attività del gruppo riducendo la percentuale di non performing loans lordi sul totale dei crediti dal 16,80% – registrata al 31 dicembre 2017 – al 13,69%. Banca Cambiano ha così proceduto alla cessione di crediti deteriorati, per lo più corporate ed ipotecari, per un ammontare di 93,5 milioni di euro su un totale di 137 milioni.

“L’operazione – ha dichiarato il Direttore Generale, Francesco Bosio – è stata organizzata con il supporto della società di consulenza IC SATELLITE in qualità di Sole Advisor. La cessione realizzata si inserisce nell’ambito di un nostro più vasto piano di dismissione di crediti deteriorati di complessivi 137 milioni per il completamento del quale sono in corso valutazioni con più controparti tese ad ottimizzare il corrispettivo di cessione”.

A sua volta il presidente di Banca Cambiano 1884, Paolo Regini, ha commentato così l’operazione appena conclusa: “Banca Cambiano 1884 spa si conferma sul mercato come un soggetto con tutte le carte in regola e in più con la forza di una consolidata legittimazione sociale che la riconosce come interlocutore credibile, trasparente e meritevole quindi di fiducia da parte di imprese, famiglie e privati”.