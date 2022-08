Novartis: spin-off e quotazione in Borsa di Sandoz per creare colosso dei farmaci generici

Novartis ha annunciato l’intenzione di scindere la filiale Sandoz, specializzata nei farmaci generici, e di quotarla alla Borsa di Zurigo e negli Stati Uniti

Il colosso farmaceutico svizzero Novartis ha annunciato l’intenzione di scindere la filiale Sandoz, specializzata nei farmaci generici, e di quotarla alla borsa di Zurigo e negli Stati Uniti per dare vita alla più grande azienda di farmaci generici in Europa e a una capogruppo più focalizzata.

“Sia per quanto riguarda i medicinali innovativi che le attività di Sandoz, lo spin-off consentirebbe di avere una maggior focus e permetterebbe di perseguire strategie di crescita indipendenti”, ha spiegato Novartis in una nota, anticipando che Sandoz, in versione standalone, avrà sede in Svizzera e sarà quotata alla Six Swiss Exchange, con un programma di American Depositary Receipt negli Stati Uniti.

Il progetto, che dovrebbe essere neutrale dal punto di vista fiscale per Novartis, dovrà essere approvato dagli azionisti della società che conta però di portare a termine l’operazione nel secondo semestre del 2023.

Sandoz nel 2021 ha realizzato ricavi per 9,6 miliardi di dollari e ha e servito oltre 100 mercati a livello globale con una forte presenza in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Sandoz sfrutterebbe il suo forte marchio e sosterrebbe la sua posizione di leader globale continuando a investire nelle aree strategiche chiave di biosimilari, antibiotici e medicinali generici, ha fatto sapere Novartis che ha confermato l’intenzione di portare avanti l’implementazione della sua nuova struttura organizzativa annunciata nell’aprile 2022, impegnandosi parallelamente nel suo forte rating investment grade e nelle priorità di allocazione del capitale, incluso il dividendo annuale in crescita.