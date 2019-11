Novartis: maxi acquisizione nel pharma Usa

Il colosso svizzero ha annunciato l’acquisizione per 9,7 miliardi di dollari dell’americana The Medicine Company, produttrice di un importante farmaco contro il colesterolo

Grandi manovre nel settore farmaceutico. Il colosso svizzero Novartis ha annunciato di aver trovato l’accordo per acquistare l’americana The Medicines Company. Prezzo: 85 dollari per azione in contanti, per una valutazione complessiva della società che sfiora i 10 miliardi di dollari (9,7). L’offerta incorpora quindi un premio del 41% rispetto al valore medio registrato dal titolo in Borsa di The Medicines Company negli ultimi 30 giorni (60,3 dollari).

Novartis è un gigante globale con una capitalizzazione monstre da 200 miliardi di dollari, mentre The Medicines Company – che ha sede nel New Jersey ed è quotata sul Nasdaq – è una società biotech e il suo farmaco più venduto è l’Inclisiran, che serve a ridurre il colesterolo per i pazienti a rischio cardiovascolare.

Con questa acquisizione, Novartis punta a contrastare la sfida dei produttori di medicine generiche e a rafforzarsi nel comparto delle cure per il cuore. In questo settore, infatti, il gruppo svizzero ha perso quote di mercato con la scadenza del brevetto del farmaco Diovan, le cui vendite hanno raggiunto 6 miliardi di dollari l’anno.

La transazione ha già ottenuto il via libera unanime di entrambi i consigli d’amministrazione, si dovrebbe concludere entro il primo trimestre dell’anno prossimo e sarà finanziata dagli svizzeri con capitali esistenti e con crediti a breve e lungo termine.

L’operazione si inserisce nella strategia del Ceo di Novartis, Vas Narasimhan, che punta a rafforzare il portafoglio di medicinali con nuovi prodotti.

Alla Borsa di Zurigo, le azioni Novartis sono in rialzo dello 0,4% a metà mattina. Negli stessi minuti, l’indice EURO Stoxx 600 Farmaceutici guadagna lo 0,73%.