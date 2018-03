Novartis, dividendo sale a 2,8 franchi: è in crescita per il 21esimo anno consecutivo

Il gruppo di Basilea in una nota ricorda che sin dalla fondazione di Novartis, nel 1996, il dividendo è sempre aumentato e rappresenta un payout del 67% sul cash flow libero.

Ventunesimo anno consecutivo di crescita del dividendo per gli azionisti, che non ha fatto altro che aumentare sin dalla fondazione dell’azienda. Il curioso record è stato messo a segno dalla multinazionale farmaceutica svizzera Novartis, la cui assemblea ha dato il via libera alla proposta di pagamento di un dividendo di 2,8 franchi svizzeri per azione, un dato in crescita del 2% rispetto alla cedola dello scorso anno.

Il gruppo di Basilea in una nota ricorda che sin dalla fondazione di Novartis, nel 1996, il dividendo è sempre aumentato e rappresenta un payout del 67% sul cash flow libero. Il dividendo sarà in pagamento dal prossimo 8 marzo. L’assemblea dei soci ha quindi rieletto, per un anno, il board del gruppo presieduto da Joerg Reinhardt.

La performance del dividendo compensa in parte il negativo andamento del titolo Novartis alla Borsa di Zurigo: da circa due anni e mezzo a questa parte l’azione ha perso oltre il 20% del proprio valore. Nel luglio 2015 aveva superato i 100 franchi svizzeri per azione, mentre oggi viene quotata intorno ai 78 franchi svizzeri, con un calo giornaliero dell’1%.