Notte dei Musei 2022 a Roma e non solo: il 14 maggio ingresso a 1 euro in migliaia di luoghi di cultura

Torna la Notte dei musei: il 14 maggio aperture serali straordinarie al costo di un euro – Ecco cosa si può visitare a Roma, più alcune segnalazioni da non perdere

Il 14 maggio si tiene in tutta Europa la Notte dei Musei, che prevede l’apertura straordinaria serale di musei e luoghi di cultura al costo simbolico di un euro (fatta eccezione per gli ingressi gratuiti previsti per legge). L’iniziativa, nata nel 2005, è organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’International Council of Museums (Icom).

L’obiettivo della manifestazione è “incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea”, si legge sul sito del ministero della Cultura italiano.

L’elenco dei musei e dei luoghi di cultura che aderiscono all’iniziativa – in continuo aggiornamento – insieme agli eventi e agli orari delle aperture serali straordinarie sono disponibili sulla pagina istituzionale del MiC.

Il ministero consiglia in ogni caso di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.

Roma aderisce alla Notte dei Musei

Dopo due anni di interruzione a causa del Covid, Roma aderisce all’iniziativa per la 12esima volta, aprendo al pubblico in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00), gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale. Con ingresso a un euro (salvo diversa indicazione) si potrà assistere a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo selezionati tramite l’avviso “Notte dei Musei 2022”.

Notte dei Musei: cosa c’è di aperto a Roma

La lista dei musei civici coinvolti è piuttosto nutrita e numerose le iniziative preparate: Musei Capitolini con lo spettacolo “La ballata del nostro vento”, tango alla Centrale Montemartini, Mercati di Traiano con il viaggio in cinque tappe tra divinità e corpo, e poi Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, jazz al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi e il MAXXI. Tutti resteranno aperti.

Apriranno anche il Senato (dalle 20 alle 24, ultimo ingresso alle 23.30, con visite guidate di Palazzo Madama) e la Camera dei Deputati (dalle 20 alle 2, ultimo ingresso all’una) con visite di Palazzo Montecitorio. Grazie all’Opera Romana Pellegrinaggi sarà possibile anche accedere, dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30) al Carcer Tullianum. Mentre dalle 21.30 all’una di notte (ultimo ingresso alle 00.15), sarà visitabile il Museo ebraico di Roma con possibilità di visita al Tempio Maggiore (Sinagoga).

Da segnalare anche le aperture di tutti i musei dell’università La Sapienza (dalle 15 alle 24), di Villa Medici (20-1.30) e dell’Accademia di San Luca (20-1).

Segnalazioni

Tra i tanti in programma, segnaliamo ai Musei Capitolini (Esedra Marco Aurelio, ore 21, 22 e 23) lo spettacolo “La ballata del nostro vento“, a cura di Finisterre, con Blas Roca Rey autore e voce narrante, e partitura musicale scritta ed eseguita da Ambrogio Sparagna, con Gabriele D’Amico, Massimo Ciccolella e Daniele Forcina.

Un appuntamento più di nicchia è invece quello che riguarda la mostra fotografica “In ogni dove” del fotografo e storyteller Rino Bianchi. L’esposizione si terrà nella Casa delle Letterature, al civico 3 di piazza dell’Orologio, dalle ore 22.30.

Non solo a Roma, le altre iniziative

La Reggia di Caserta apre gli Appartamenti Reali dalle 19:30 alle 22:15 con prenotazione; apertura straordinaria serale del percorso sotterraneo del Teatro Antico di Ercolano; e per restare in argomento, la magia della visita notturna a Pompei e alla Pompei e alla Villa di Poppea ad Oplontis. E poi apertura straordinaria per la nuova ala del Museo archeologico di Parma, complesso monumentale della Pilotta. E poi ancora gli Uffizi a Firenze, la Pinacoteca di Brera a Milano, il Museo archeologico a Taranto e tantissimi altri luoghi pieni di meraviglie cui l’Italia è straordinariamente ricca.