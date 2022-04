Musei italiani: a partire dal 3 aprile accesso gratuito ogni prima domenica del mese

Musei e parchi archeologici e luoghi di cultura aperti gratuitamente ai visitatori ogni prima domenica del mese

A seguito dell’adozione del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha sancito la cessazione dello stato di emergenza per l’epidemia da COVID-19, tornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura.

A partire da oggi, domenica 3 aprile e ogni prima domenica del mese, i musei e parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiranno l’accesso gratuito a tutti i visitatori che potranno così tornare a beneficiare di una iniziativa unica per favorire la conoscenza del patrimonio culturale italiano.

Intesa Sanpaolo, in linea con l’iniziativa del Ministero della Cultura, consente al pubblico di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso presso le sedi delle Gallerie d’Italia: Milano dove è in corso “Da Canova a Boccioni” e il progetto “Cantiere del ’900”, dedicato alla valorizzazione delle opere del XX e XXI secolo; Napoli, per visitare Palazzo Zevallos Stigliano – ultimo giorno in attesa che apra la nuova sede il prossimo 21 maggio, la raccolta di opere dello scultore Vincenzo Gemito e l’ultimo straordinario capolavoro del Caravaggio; e infine Vicenza, dove segnaliamo ‘Come saremo. L’Italia che ricostruisce’ con una selezione di fotografie dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, e ‘Venezia, che impresa!

Anche le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal citato Decreto.

Dal 1° aprile 2022 per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non sarà più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resterà l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.