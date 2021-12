Nomine, Di Noia promosso all’Ocse: lascia la Consob

Sarà il nuovo Direttore degli Affari finanziari e delle imprese dell’Organizzazione mondiale che ha sede a Parigi – Per questo Di Noia lascia la Consob in anticipo di un anno

Carmine Di Noia lascia la Consob, dov’è commissario e sarebbe dovuto rimanere per tutto il 2022, e approda all’Ocse dove sarà il nuovo Direttore degli Affari finanziari e delle imprese. Di Noia lascerà la Consob il 7 febbraio prossimo e sarà all’Ocse dal 23 febbraio. Il suo incarico in Consob sarebbe scaduto all’inizio del 2023.

Di Noia, in precedenza Vicedirettore generale di Assonime, era stato in predicato nei mesi scorsi di divenire il nuovo presidente dell’Esma, l’Authority europea dei mercati: per meriti professionali si era piazzato al primo posto ma per ragioni politiche l’incarico è finito alla tedesca Verena Ross.





La nomina all’Ocse, avvenuta per selezione pubblica, suona dunque come un meritato riscatto per un civil servant di indubbio valore e da tutti apprezzato.