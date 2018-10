No all’Italexit strisciante, chi ha mai deciso di uscire dall’euro?

Gli italiani non hanno mai dato il mandato a nessuno di portarli fuori dall’euro ma, nonostante le assicurazioni verbali, i fatti e i comportamenti del Governo rischiano di costruire un’uscita strisciante dall’Europa e dalla moneta unica, a cui bisogna reagire al più presto

L’uscita dell’Italia dall’euro sarebbe un fatto enorme. A mio avviso sarebbe anche una scelta insensata. Però, in democrazia come in altri regimi, di scelte insensate se ne fanno molte e, se sono effettivamente votate, bisogna farsene una ragione.

Quel che in democrazia non è tollerabile è fare scelte insensate per cui non si è ricevuto il mandato.

La maggioranza del quattro marzo 2018 non ha il mandato per attuare una Italexit né esplicita né strisciante. Non si sono presentati alle urne con quel progetto e noni hanno il mandato di farlo, pena una grave violazione dello stato democratico.

Sarebbe l’ora che lo dicessimo in molti. E sarebbe anche ora di demistificare le troppe ambiguità che circolano. Ogni volta che i mercati colpiscono l’Italia e fanno impennare lo spread il Governo, salvo qualche eccezione, si affanna a giurare che mai e poi mai avvierà l’uscita dall’euro. Ma, purtroppo, le parole, che certamente possono fare molti danni come ha giustamente ricordato il presidente della Bce Mario Draghi, non bastano. Sono i fatti e i comportamenti che contano e che, se esprimono una politica economica erratica e sprezzante delle regole concordate in sede europea, possono mettere l’Italia ai margini e costringerla ad uscire dall’euro sull’onda delle avversità dei mercati – volenti o nolenti – dobbiamo fare i conti ogni giorno, vista l’entità del nostro debito pubblico.

E’ su questo che occorre riflettere per cambiare rotta al più presto: misurando le parole ma soprattutto recuperando la fiducia dei mercati e della comunità internazionale nei fatti