Nippon Steel acquista Us Steel per 15 miliardi di dollari: Trump benedice l’accordo sull’acciaio, come reagisce il mercato

L’operazione rafforza i legami industriali tra i due Paesi e viene letta come un segnale distensivo in epoca di dazi e contro-dazi. In vista molti investimenti. Lavoro per oltre 100.000 persone

Le azioni Nippon Steels sono salite oggi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato l’offerta da 14,9 miliardi di dollari per US Steel, dopo 18 mesi di trattative. Le azioni di Nippon, il quarto produttore mondiale di acciaio, sono arrivate a guadagnare il 5% alla borsa di Tokyo, per poi limitare il guadagno all’1,54%.

Venerdì, Trump ha firmato un ordine esecutivo che autorizza l’operazione di fusione, a condizione che si raggiunga un accordo con il Dipartimento del Tesoro per affrontare le questioni di sicurezza nazionale. Il percoso è stato lungo e difficile che ha visto da una parte la resistenza dei sindacati, dall’altra due revisioni della sicurezza nazionale.

L’accordo prevede l’acquisizione del 100% della società americana da parte del gruppo giapponese per 14,9 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti che manterranno una golden share per tenere sotto controllo le decisioni principali e alcuni posti nel cda. Si darà vita al secondo produttore di acciaio più grande al mondo, un concorrente di Nucor Corp. che per una generazione ha dominato l’industria siderurgica americana.

L’operazione rafforza i legami industriali tra i due Paesi e viene letta come un segnale distensivo in un clima internazionale teso a causa dei dazi dell’amministrazione Trump. Ma soprattutto l’accordo apre a nuovi investimenti nella siderurgia statunitense: 14 miliardi di dollari entro il 2028 (di cui 4 miliardi per un nuovo stabilimento siderurgico negli Stati Uniti). Inoltre verranno presi impegni sul commercio e sulla produzione: la capacità produttiva annuale di Nippon Steel passerà da 63 a 86 milioni di tonnellate. Dovrebbero inoltre essere creati oltre 100.000 posti di lavoro.

Come si finanziaranno gli investitori giapponesi?

Per gli investitori dell’azienda siderurgica giapponese, una delle principali preoccupazioni a breve termine saranno i piani di finanziamento, sia per l’acquisizione interamente in contanti, sia per gli investimenti promessi, che sono aumentati in modo significativo nel corso dei mesi di trattative e ora spaziano dall’ammodernamento degli impianti esistenti alla costruzione di una nuova acciaieria.

“Per ora, le principali preoccupazioni riguardano l’entità dell’investimento, le modalità di finanziamento e il periodo di recupero, tutti aspetti che rimangono vaghi”, dice Ryunosuke Shibata, analista di SBI Securities Co, interpellato da Bloomberg. “È difficile immaginare che l’intero importo venga finanziato tramite debito, soprattutto perché tali passività fruttifere avrebbero un impatto sul rating creditizio e i tassi di interesse statunitensi si attestano ancora tra il 4% e il 5%. Credo che Nippon Steel debba emettere nuove azioni“. Ha aggiunto che la società potrebbe cercare di raccogliere fino a 1 trilione di yen (6,9 miliardi di dollari) sui mercati dei capitali.

La vittoria all’ultimo minuto per Nippon Steel è arrivata contro ogni previsione. A gennaio, ha dovuto affrontare l’opposizione dell’allora presidente Joe Biden e anche di Trump, che ha criticato la proprietà straniera di un’icona industriale americana. Per Nippon Steel è una scommessa su un nuovo mercato per il suo acciaio speciale di alta qualità per contrastare il calo della domanda interna e a far fronte alla concorrenza delle esportazioni cinesi a basso costo.