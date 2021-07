Nice Footwear emette minibond da 3 milioni

La società vicentina specializzata nelle scarpe sportive lancia un ambizioso piano di crescita. Nel 2020 ha difeso l’utile nonostante il Covid

Nice Footwear, società vicentina specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive legate a rinomati brand della moda, ha emesso una prima tranche da 3 milioni di euro del minibond che prevede la possibilità di ampliarne l’outstanding fino ad un massimo di 5 milioni di euro, per sostenere un ambizioso piano di crescita basato su sviluppo e produzione di nuove linee per lo sport-fashion.

Alla guida della società Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear SpA, il quale, con il supporto di un management team di comprovata esperienza (Francesco Torresan quale COO, Angelo Sinico CFO e Andrea Pellizzari consulente indipendente), ha potenziato il modello di business tradizionalmente legato alla progettazione e commercializzazione di calzature con marchi propri e/o in licenza, introducendo l’attività di ideazione e sviluppo di collezioni per brand già noti nel mercato calzaturiero mondiale.

Una scelta che ha portato la società a registrare un CAGR dei ricavi pari al 38,5% nel triennio 2017-2019, con un EBITDA passato dal +5,8% del 2017 al +7,5% nel 2019. Accanto allo storico marchio di proprietà Kronos sono state introdotte le produzioni di calzature per marchi in licenza quali Ellesse, Avirex, Conte of Florence, oltre a contratti di sviluppo e produzione conto terzi per marchi riconosciuti a livello internazionale. Nice Footwear prevede di chiudere l’esercizio al 30 aprile 2020 con ricavi a 24 milioni di euro circa, un EBITDA pari a circa 1,8 milioni di euro ed utile netto di 0,5 milioni di euro.