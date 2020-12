Nice Footwear difende l’utile e pubblica Bilancio di sostenibilità

L’azienda specializzata in scarpe per il tempo libero e lo sport ha pubblicato una semestrale con ricavi in calo a causa della diversificazione del business.

Nice Footwear, azienda specializzata in sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha approvato la relazione semestrale al 31 ottobre 2020 evidenziando ricavi netti per 8.088.255 euro, un EBITDA di 672.545 euro (8,32%,) EBIT di 354.469 euro (4,38%) e un utile netto pari a 78.703 Euro. Il semestre registra un calo di fatturato volontario dovuto alla strategia dell’azienda di rimodulazione e diversificazione dei clienti e registra ricavi in linea con la crisi del settore, si sottolinea altresì che la Società per il prossimo semestre (stagione primavera/estate 2021) ha già acquisito ordini per 12 milioni di Euro, che conterranno il calo a – 12 % rispetto al 2020.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in questo semestre – ha commentato Bruno Conterno, President e Ceo Nice Footwear S.P.A. – che per noi ha segnato importanti traguardi, dall’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, all’apertura della sede di Shanghai, dal riconoscimento come PMI innovativa al processo di trasparenza intrapreso con la stesura del nostro primo Bilancio di Sostenibilità; tutti step funzionali al posizionamento dell’azienda e alle sfide future che ci siamo prefissati e che intendiamo raggiungere. In questi mesi siamo stati costretti a operare in uno scenario estremamente complesso e sfidante che ci ha permesso di trovare nuovi stimoli chiudendo con un fatturato in diminuzione rispetto al semestre dell’anno precedente, una riduzione che è stata volontaria visto l’andamento del mercato. Abbiamo infatti ridotto le vendite a causa della contrazione della distribuzione, ciononostante abbiamo chiuso in utile e abbiamo incrementato il nostro portafoglio clienti internazionali con ordini complessivi per 12 milioni di Euro per il prossimo semestre.”

La società ha anche redatto per la prima volta il Bilancio di Sostenibilità riferito all’anno che si chiude al 30/04/2020, dove vengono espressi i valori non economici ma l’etica sociale e la catena di fornitura sostenibile nei confronti dell’ambiente e degli stakeholder. Intensificando gli sforzi per ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed evidenziando l’impegno nella gestione dei materiali sostenibili e nella selezione di fabbriche orientate alla filosofia green. Nice Footwear ha investito negli ultimi tre anni 2,2 milioni di euro in Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare le produzioni e ridurre gli impatti ambientali