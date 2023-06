Nft e intelligenza artificiale: l’opera Tempus Fugit di Andrea Bonaceto in asta da Phillips.com

Un rivoluzionario progetto NFT di Andrea Bonaceto, “Tempus Fugit” sarà offerto in un’asta online indipendente su Phillips.com dall’1 al 5 giugno

L’opera Tempus Fugit va in asta da Philips. Si tratta di un Nft innovativo, in cui Andrea Bonaceto fonde il suo stile visivo caratteristico con una componente di intelligenza artificiale generativa che prende ispirazione dalle persone che hanno contribuito ai suoi lavori passati. Questa fusione unica è resa possibile dal software proprietario sviluppato da Bonaceto nel suo studio, utilizzato anche nel suo progetto precedente, AB INFINITE 1.

Tempus Fugit introduce una nuova entusiasmante dimensione nel mondo dell’arte, consentendo ai collezionisti di vivere l’opera sia in 2D che in 3D. Il progetto viene fornito con un avatar personalizzabile che opera all’interno del metaverso. Integrando l’opera d’arte con il mondo virtuale, i collezionisti possono assistere al coinvolgimento del proprio avatar e fondersi con l’opera d’arte e viceversa, immergendosi in un’esperienza di realtà virtuale accattivante.





Tempus fugit è compatibile con il metaverso Somnium Space

Attraverso questa piattaforma all’avanguardia, i collezionisti possono apprezzare appieno i dettagli intricati e le qualità coinvolgenti di Tempus Fugit, coinvolgendo le opere d’arte a un livello mai visto prima. Tempus Fugit di Andrea Bonaceto dimostra il potenziale per fondere arte, intelligenza artificiale e realtà virtuale, aprendo la strada alla futura esplorazione artistica nell’era digitale. L’opera è disponibile per l’acquisto in GBP ed Ethereum.

L’opera è visibile in anteprima nelle gallerie di Phillips London a Berkeley Square e in asta online per lotto singolo dall’1 al 5 giugno.

Chi è Andrea Bonaceto

Nato a Pisa nel 1989 è un artista e imprenditore italiano. È ampiamente conosciuto per la sua pratica artistica che esplora l’intersezione tra arte visiva, poesia e tecnologia. Bonaceto non ha un background artistico formale. Ha studiato Economia all’Università di Pisa e alla Scuola Superiore Sant’Anna e Finanza all’Imperial College di Londra. Coinvolto nello spazio blockchain sin dai primi giorni, è tra i soci fondatori di Eterna Capital, una società di investimento focalizzata su questa tecnologia. Andrea è Fellow della Royal Society of Arts (FRSA). Immerso nell’intersezione tra arte e tecnologia, le sue opere sono create indipendentemente o in collaborazione con altri come il robot umanoide AI Sophia, con cui Bonaceto ha pubblicato dei lavori nel 2021. Andrea è stato anche incaricato dal Corriere della Sera di interpretare attraverso un NFT la prima pagina del giornale del 1969 che annunciava lo sbarco sulla luna. Il suo lavoro è stato presentato in luoghi e istituzioni internazionali in tutto il mondo come il Museo della Permanente e il MEET Digital Culture Center di Milano, il CAFA Art Museum di Pechino, W1 Curates e Christie’s HQ a Londra, Times Square e la Dreamverse Gallery di New York e Decentral Art Padiglione a Venezia. Attraverso la blockchain, l’intelligenza artificiale e l’arte programmabile, Bonaceto mira a trasmettere un’esperienza interattiva oltre che introspettiva per il pubblico, evidenziando durante il viaggio i miglioramenti che Web3 può apportare alla società.