Nexi si divide in due, chiama Viola e punta alla Borsa

Viola, che ha ricevuto anche la fiducia dei tre fondi di private equity azionisti ovvero Advent, Bain e Clessidra – dopo il via libera di via Nazionale dovrebbe assumere il ruolo di presidente della prima banca depositaria italiana. La mossa, oltre a valorizzare i due business di Nexi che hanno caratteristiche diverse, dovrebbe accelerare il processo di quotazione in Borsa della divisione dei pagamenti, di cui Bertoluzzo è e rimane amministratore delegato.

Al suo fianco Bertoluzzo ha voluto Bernardo Mingrone, ex direttore finanziario di Pioneer-Unicredit e poi di Mps proprio ai tempi in cui Viola è stato amministratore delegato a Siena.