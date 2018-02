Neve a Roma e in tutta Italia: gelo record, treni e camion in tilt

Scuole chiuse nella Capitale, dove continua a nevicare – L’aria gelida si sta spostando lungo l’Italia, investendo il Centro ma anche il Sud, dalla Puglia alla Basilicata, passando per la Campania e le isole maggiori, con temperature che scenderanno anche 10 gradi al di sotto delle medie stagionali.

Neve a Roma. La Capitale si è svegliata sotto un manto bianco a causa della perturbazione portata dal vento nordico Burian.

Dopo aver portato forti nevicate e temperature sotto zero al nord, l’aria gelida si sta spostando lungo l’Italia, investendo il Centro ma anche il Sud, dalla Puglia alla Basilicata, passando per la Campania e le isole maggiori, con temperature che scenderanno anche 10 gradi al di sotto delle medie stagionali.

Al momento una fitta nevicata sta interessando Roma, dove è operativo il piano di emergenza messo in atto dal Campidoglio, che ieri in serata aveva deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi.

Mezzi spargisale e macchine antigelo, allertati tutti gli uffici competenti, dalla Protezione civile alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola perché predisponessero le misure da mettere in campo.

È attiva anche la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, contattabile al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi. Il traffico – informa FS – è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena – Grosseto e sulla Verona – Modena.

L’offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, mentre restano attivi i piani neve e gelo di RFI e Trenitalia.

RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l`ausilio delle ditte appaltatrici.

Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it.

Quanto ai camion, è stato deciso il divieto di circolazione per i mezzi pesanti a Roma e provincia dalle 22 di domenica fino a quando durerà l’allerta meteo. Lo ha stabilito il prefetto della Capitale, Paola Basilone, in base all’indicazione del Comitato Operativo Viabilità (Cov). Si tratta di una “proroga del divieto di circolazione su tutta la rete stradale fuori dai centri abitati ed autostradale, compreso il Grande raccordo anulare (Gra) – si legge in un comunicato della prefettura – nel territorio della Provincia di Roma, ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, dalle ore 22 del 25 febbraio 2018 e fino a cessate esigenze”.