Natale ai tempi del Covid: gli eventi online

Con le restrizioni dovute alla pandemia, le feste natalizie saranno molto diverse: pochi spostamenti e pochi incontri. Tante però sono le iniziative digitali che ci accompagneranno durante questo Natale 2020. Eccone alcune.

E’ un Natale diverso quello 2020, più sobrio, in cui non ci saranno grandi rimpatriate e maxi tombolate. Ma moltissimi sono gli eventi online e in streaming per non rinunciare alla magia delle feste.

La pandemia, il lockdown e le misure restrittive hanno cambiato le nostre abitudini, avvicinandoci velocemente al mondo digitale. La tecnologia ci ha permesso di continuare a studiare, lavorare, acquistare e coltivare le relazioni a distanza. Una trasformazione digitale che ha investito anche la cultura, aprendo le “porte virtuali” di musei e concerti.

Con il nuovo DPCM e l’Italia divisa tra zona arancione e rossa per il periodo natalizio, si è parlato molto di quello che non si può fare. Vediamo, invece, cosa si può fare rimanendo a casa senza rinunciare a mostre, concerti e film.

MUSE

Dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con #restiamocuriosi, l’iniziativa digitale ideata dal MUSE si arricchisce di nuove proposte per tutta la famiglia. Laboratori scientifici per i bambini, letture animate, video-tutorial e tante curiosità sul mondo degli animali e delle piante.

Il laboratorio di innovazione digitale “20 minuti…”, in diretta Facebook ogni lunedì e mercoledì, proposto dal MUSE FabLab. Nei primi incontri si scoprirà come la tecnologia può aiutarci nella cura delle nostre piante e come realizzare un orto hi-tech indipendente.

Ogni domenica e martedì “MUSE a piccoli passi”. Una visita virtuale per esplorare a 360° il museo comodamente da casa: la serra tropicale, il labirinto della biodiversità e il Big Void del museo. Il sabato, invece, sono in programma i video-tutorial di “MUSE Fai da te”. Si tratta di una serie di esperienze naturalistiche da ripetere tra le mura di casa.

Per i più piccoli, lunedì 4 gennaio andrà in onda “Storie Incartate”, un laboratorio di lettura con il teatro Kamishibai, antica forma di espressione giapponese. “Origami, i cristalli di neve” per chi si vuole cimentare con questa arte antica e imparare qualcosa in più su ghiacciai e riscaldamento climatico.

In arrivo a Palazzo delle Albere, passando per il bosco urbano di “Trees Falling in Love”, la nuova installazione artistico-vegetale che illuminerà il giardino del Muse fino al 31 maggio 2021. Un viaggio multisensoriale che mette al centro il nostro rapporto con gli alberi, boschi e foreste e sottolinea la necessità di scelte più consapevoli e rispettose verso l’ambiente.

Gallerie Nazionali di Arte Antica

Prosegue la ricca programmazione di attività sul sito barberinicorsini.org e sui canali social Facebook, Instagram e twitter del Museo, in aggiunta anche il racconto delle mostre che avrebbero dovuto inaugurare nel mese di novembre.

Il sabato, ormai da 3 anni, attraverso #lacollezione vengono descritte le opere esposte a Palazzo Barberini e Galleria Corsini. Invece ogni martedì, dal 17 novembre, la rubrica #AnimaliFantastici si può scoprire il significato dei numerosi animali presenti nelle opere delle Gallerie. Il mercoledì è dedicato a #storiediunacollezione, per scoprire come si sono formate le collezioni d’arte.

In occasione delle feste natalizie si aggiunge il #calendariodellavvento, già in onda dal’8 dicembre. Viene aperta, alle ore 18 di ogni giorno sul canale facebook, una finestra delle facciate di Palazzo Barberini per svelare ogni dettaglio che andrà a comporre un’opera.

Per quanto riguarda le mostre temporanee: Plasmare l’idea.Pierre-Étienne Monnot, Carlo Maratti e il monumento Odelascalchi; La Cananea restaurata. Nuove scoperte su Mattia e Gregorio Preti; L’ora dello spettatore. Come le immagini ci usano.

MAXXI

Una ricca programmazione di eventi del MAXXI accompagneranno queste feste, con laboratori gratuiti per tutta la famiglia. Per i più piccoli, fino al 10 gennaio 2021, una serie di laboratori divertenti in compagnia del drago Arturo che accompagnerà alla scoperta delle opere di grandi artisti e architetti (Alighiero Boetti, Ansel Kiefer, Mario Merz, Sergio Musmeci e tanti altri).

Fino al 5 gennaio, dedicato a tutta la famiglia, una serie di laboratori per conoscere in modo diverso l’arte e l’architettura. Dagli edifici iconici del quartiere Flaminio di Roma alle opere di Sol LeWitt e William Kentridge.

Il tradizionale concerto di Natale approda online e sulla radio. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal Maestro Kirill Petrenko (direttore musicale dei Berliner Philharmoniker), accompagnato al piano da Igor Levitt. Oltre al live che andrà in onda su Rai Radio3 e Rai Play, mercoledì 23 dicembre alle ore 20:30, il concerto andrà in onda in differita il 29 dicembre alle ore 10:00 su Rai2.

Inoltre, dal 26 al 29 gennaio 2021 sarà disponibile un nuovo corso alla formazione MAXXI Know-How, da seguire sempre online, per approfondire la gestione delle organizzazioni e delle istituzioni culturali. Bisogna iscriversi entro giovedì 14 gennaio 2021 e versare la quota per poter partecipare.

Le Gallerie degli Uffizi

A partire dal 23 dicembre, le Gallerie offrono a tutti tre “doni virtuali”. Sul sito ufficiale verrà inaugurata la mostra virtuale dedicata al celebre Trittico Portinari del fiammingo Hugo Van Der Goes. Invece, sulla pagina Facebook saranno disponibili due video speciali: uno dedicato all”Adorazione del Bambino” di Gherardo delle Notti (dal 24 dicembre), e una videofiaba Speciale Natale per i bambini (il 25 dicembre).

Auditorium Parco della Musica

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, partirà un ricco calendario di spettacoli, concerti, produzioni originali e mostre, trasmesse in streaming sul sito e sui canali social dell’Auditorium Parco della Musica, sul canale YouTube Auditorium TV, sul sito di Repubblica e di Ansa.

Il 24 dicembre, il maestro Ambrogio Sparagna apre le danze con un concerto di musica popolare dedicato a I suoni del Natale. Il 25 dicembre, il concerto di Natale in chiave jazz con il progetto Jazzy Christmas.

Dal 26 al 28 dicembre 2020 e dal 2 al 4 gennaio 2021, sarà di scena il teatro di narrazione di Ascanio Celestini con “Posto unico. Storie e controstorie”, un progetto originale prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che lega parola, musica e disegno.

Il 30 dicembre 2020, sarà la volta del racconto musicale “W chi non conta niente”, firmato Eugenio Bennato. Un viaggio in cui le storie narrate si fondono in un racconto corale, un inno all’arte che si ribella, quella controcorrente.

Il 5 e il 6 gennaio 2021, il celebre pianista e compositore Nicola Piovani (premio Oscar per la colonna sonora del film La Vita è Bella) presenterà il nuovo spettacolo “Lo streaming è pericoloso”, due concerti con cui racconterà alcune tappe della sua vita artistica attraverso storie della cultura contemporanea: una dedicata alla mitologia e una al mito di Ulisse.

Infine, il 6 gennaio si chiude con la XIV edizione de La Chiarastella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna prodotto da Musica per Roma. Anche quest’anno raccoglie l’invito della Caritas di Roma per la campagna di solidarietà “Come in Cielo così in Strada”.

A completare la ricca programmazione delle feste anche due mostre. Dal 18 dicembre al 18 gennaio la rassegna fotografica contemporanea di World Cityscapes, con 32 opere (una per notte) dalle 17:00 del pomeriggio fino a tarda sera sulla cupola della Sala Sinopoli. Infine, la mostra “Manifesti d’artista.1522 – Roma per le donne” è stata prorogata fino al 10 gennaio, per promuove i servizi contro la violenza sulle donne il colonnato dell’Auditorium sarà arredato di manifesti realizzati dalle Scuole e delle Accademie di Arte di Roma.