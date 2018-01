Napoli contro la bestia nera Atalanta e Milan a Cagliari

Riparte il campionato di serie A e la capolista Napoli è attesa a Bergamo in una trasferta molto difficile contro l’arrembante Atalanta di Gasperini: spera di approfittarne la Juve – Molto insidiosa anche la trasferta del Milan di Gattuso che cerca punti a Cagliari – Ecco le formazioni

Un rientro da non sottovalutare. Napoli e Milan ripartono dopo la sosta con due impegni insidiosi, di quelli da prendere con le molle. Le trasferte in casa di Atalanta e Cagliari infatti hanno tutta l’aria della trappola, eppure entrambe non possono permettersi passi falsi, seppur gli obiettivi di classifica siano totalmente diversi. Gli azzurri si giocano la permanenza al comando, inoltre i bergamaschi di Gasperini sono da sempre indigesti: lo sono stati nel 2017 (da quell’1-0 partì la grande cavalcata europea della Dea) e anche in quest’inizio di 2018, che li ha visti espugnare il San Paolo nei quarti di Coppa Italia. Insomma, per il Napoli questa è una partita molto complicata ed è facile immaginare che la Juve, attardata di un punto in classifica e attesa dal Monday night contro il Genoa, riponga in essa molte speranze di sorpasso. D’altra parte gli azzurri hanno la possibilità di dare un segnale enorme alla concorrenza: vincere a Bergamo, oltre a cancellare i fantasmi, ribadirebbe a tutti la sua autorevolezza nella corsa allo scudetto. Sarri ha un solo grande dubbio relativo ad Hamsik: il capitano ha avuto l’influenza per tutta la settimana però ha recuperato ed è stato convocato. Il tecnico potrebbe lasciarlo inizialmente in panchina in virtù di Zielinski oppure forzarne la presenza, il tutto però verrà deciso solo a ridosso del match. Per il resto 4-3-3 d’ordinanza con Reina in porta, Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui in difesa, Allan, Jorginho a centrocampo, Callejon, Mertens e Insigne in attacco. Gasperini replicherà con il consueto 3-4-1-2 con Berisha tra i pali, Toloi, Caldara e Masiello nel reparto arretrato, Hateboer, Cristante, Freuler e Spinazzola in mediana, Ilicic alle spalle della coppia offensiva Gomez-Cornelius.

Trasferta insidiosa anche per il Milan, che a Cagliari non si gioca certo lo scudetto ma punti pesanti per aumentare la propria credibilità. Il pareggio di Firenze e le vittorie con Inter (Coppa Italia) e Crotone hanno reso un po’ meno amara la prima parte di stagione, ora però bisogna dare continuità altrimenti sarà stato tutto inutile. “Il Cagliari sa come far male nelle ripartenze, bisognerà concedere pochissimo campo e vincere molti duelli individuali se vorremo fare risultato – il pensiero di Gattuso. – La squadra è in crescita, questa sosta ci ha fatto bene sia dal punto di vista fisico che mentale. Puntiamo a fare il massimo, a vincere le partite e a convincere sempre di più”. Solo così il tecnico potrà giocarsi le chance di permanenza, magari sperando che gli acquisti estivi (su tutti André Silva e Calhanoglu, ma anche Kalinic, Biglia e Bonucci) tornino a giocare sui livelli della scorsa stagione. Alla Sardinia Arena sarà 4-3-3 con Donnarumma in porta, Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessie, Biglia e Bonaventura a centrocampo, Suso, Kalinic e Calhanoglu in attacco. Lopez risponderà con un 3-5-2 con Cragno tra i pali, Romagna, Ceppitelli e Pisacane nel reparto arretrato, Faragò, Ionita, Cigarini, Barella e Padoin in mediana alle spalle della coppia offensiva Sau-Pavoletti.