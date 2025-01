Napoli-Juve, big match da brividi: Conte consiglia Thiago (“Alla Juve devi vincere sempre”) ma oggi non farà sconti

Conte vuole vincere contro il suo passato per consolidare il primato in classifica ma la Juve non può perdere se vuole entrare in Champions e lancia il nuovo bomber Kolo Muani. Occhio al derby lombardo Como-Atalanta. Il Toro stende il Cagliari

Una sfida da brividi. Il momento di Napoli-Juventus (ore 18), una delle classiche del calcio italiano, è finalmente arrivato e promette di non deludere le attese. In palio, rispetto alle previsioni estive, non c’è lo scudetto, visto che i bianconeri sono troppo staccati per potersi considerare in corsa, ma i punti restano comunque pesantissimi, sia in chiave tricolore (l’Inter osserverà con estremo interesse) che Champions (qui il gruppone delle squadre coinvolte è decisamente maggiore). A completare il sabato anche Como-Atalanta (ore 15, Dazn) ed Empoli-Bologna (20:45, Dazn e Sky), in un turno di campionato iniziato ieri con la vittoria del Torino sul Cagliari (2-0, doppietta di Adams).

Napoli – Juventus (ore 18, Dazn)

Il clou, ovviamente, sarà al Maradona, dove andrà in scena il confronto numero 184 tra Napoli e Juventus (166 in Serie A). La speranza di tutti è che lo spettacolo sia decisamente superiore a quello del 21 settembre scorso, quando la ruota di Torino produsse uno 0-0 avarissimo di emozioni. Allora la paura di perdere ebbe il sopravvento su tutto, mentre questa volta, nonostante la posta in palio sia molto più alta, le squadre potrebbero esporsi un po’ di più. Entrambe, infatti, hanno ottimi motivi per cercare la vittoria: il Napoli per non rischiare di perdere terreno dall’Inter, la Juve per restare aggrappata alla zona Champions.

L’altro elemento di interesse è la sfida tra Conte e Motta, già iniziata in conferenza stampa e pronta a riversarsi sul campo. Antonio, sempre più nel cuore di Napoli dopo la festa post-Atalanta (con tanto di megafono per arringare la folla), avrebbe voluto occupare il posto di Thiago, dunque avrà il dente ancor più avvelenato del solito. Il tecnico bianconero invece, dopo la bella vittoria sul Milan, è ripiombato nell’incubo della pareggite: lo 0-0 di Bruges, oltre a compromettere l’accesso diretto agli ottavi di Champions, non è piaciuto per il gioco espresso, ragion per cui è lecito attendersi una risposta convincente già oggi, pena ripiombare nel mirino della critica. A dargli una mano ci sarà Kolo Muani, tesserato in settimana (con qualche giorno di ritardo, visti i problemi burocratici del Psg) e pronto a scendere in campo dal primo minuto. Conte invece dovrà aspettare ancora per avere il sostituto di Kvaratskhelia (Adeyemi del Borussia Dortmund in pole), anche se il suo Napoli, almeno a guardare i risultati, non sembrerebbe averne bisogno.

Conte, messaggio a Thiago Motta: “Alla Juve devi vincere sempre”

“La Juventus è imbattuta da 21 partite, nessuna squadra è riuscita a sconfiggerla quindi tutti questi demeriti non ci sono – il pensiero di Conte – È una squadra quadrata, ha giocatori forti, l’anno scorso è arrivata in alto con molti punti, ha fatto un ottimo mercato: bisogna affrontarla sempre grande rispetto, dietro c’è una storia importante. Ogni anno parte per vincere, lì non puoi nasconderti, l’obiettivo è sempre quello. Molti dei suoi pareggi potevano essere delle vittorie, non dimentichiamo che l’anno scorso siamo arrivati a 18-20 punti da loro, ci dimentichiamo i distacchi rispetto a Juve, Milan e Atalanta. Ogni tanto ricordiamolo, è importante, questo gap ce lo siamo dimenticati tutti. La festa dopo Bergamo? Voglio puntualizzare che io non ho preso il megafono, me l’hanno dato. Mi sono sentito in dovere di ringraziare chi fa sacrifici per il Napoli, sono situazioni che ti fanno percepire dove sei, sono delle cose che ti porterai sempre, a prescindere, nella tua vita. Stiamo parlando di una partita, la seconda di ritorno, quindi ringrazio ancora a nome anche dei calciatori tutta quella gente che ha sacrificato il proprio tempo per salutarci”.

Thiago Motta: “A Napoli per vincere, Kolo Muani può aiutarci”

“I numeri dicono la realtà, il Napoli è in vetta perché è una grande squadra con un bravo allenatore – la replica di Thiago Motta -. Sono primi meritatamente, noi invece siamo un po’ indietro. Sarà una grande gara in cui vorremo dare la nostra versione migliore per vincere. Sono molto soddisfatto di tante cose, di altre meno, soprattutto di qualche pareggio di troppo di cui ho già parlato. Siamo una squadra giovane, ma con tanto talento, a inizio stagione abbiamo avuto degli infortuni che abbiamo affrontato col giusto atteggiamento, inoltre ci sono stati anche dei cambiamenti importanti nella rosa. Kolo Muani? È importante aver preso un giocatore del suo livello per le grandi esigenze della Juve, pensiamo che ci aiuterà a vincere le partite assieme al resto della squadra. Dopo il Bruges ho fatto un richiamo ai nostri attaccanti, ma non è stata affatto una critica, l’atteggiamento dei miei giocatori è sempre impeccabile”.

Napoli – Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres

In panchina: Scuffet, Contini, Mazzocchi, Marin, Buongiorno, Gilmour, Hasa, Simeone, Ngonge, Raspadori, Billing

Allenatore: Conte

Indisponibili: Olivera

Squalificati: Nessuno

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani

In panchina: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Savona, Fagioli, Douglas Luiz, Adzic, Weah, Mbangula, Conceiçao, Vlahovic

Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Milik, Bremer, Cabal

Squalificati: Nessuno