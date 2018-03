N26 raccoglie 160 milioni di dollari co-guidata da Allianz X e Tencent

’operazione rappresenta il più grande finanziamento di equity (non IPO) del settore fintech finora registrato in Germania, nonché uno dei più consistenti in Europa

N26 ha raccolto 160 milioni di dollari USA in un finanziamento di serie C sotto la co-guida di Allianz X, l’unità di investimento digitale del Gruppo Allianz, e Tencent Holdings Ltd., leader cinese nella fornitura di servizi internet a valore aggiunto. L’operazione rappresenta il più grande finanziamento di equity (non IPO) del settore fintech finora registrato in Germania, nonché uno dei più consistenti in Europa, e sarà utilizzato per accelerare la strategia di crescita globale e la visione di prodotto di N26. A oggi, i fondi totali raccolti ammontano a 215 milioni di dollari USA.

Dal suo lancio, avvenuto a gennaio 2015, N26 ha acquisito più di 850mila clienti, divenendo così una delle banche europee a più rapida crescita. L’obiettivo è quello di raggiungere la quota di 5 milioni di clienti entro il 2020. N26 ha finora gestito un volume di transazioni di oltre 9 miliardi di euro, con un volume previsto superiore a 13 miliardi di euro soltanto nel 2018.

“Siamo molto soddisfatti che Allianz e Tencent siano alla guida del nostro finanziamento di serie C. Non soltanto rappresentano il motore trainante dei rispettivi settori, ma comprendono il potere che la tecnologia e il design hanno di sovvertire interi settori industriali”, afferma Valentin Stalf, CEO e co-fondatore di N26.

Allianz X è la unit di investimenti digitali di Allianz Group. Tencent è leader del mercato, in Cina, nei segmenti social media, giochi, e-commerce e pagamenti tramite dispositivi mobili. Con il suo prodotto di punta, la piattaforma di comunicazione WeChat (conosciuto in Cina come Weixin), che conta un miliardo di utenti attivi mensili, Tencent è divenuta una delle società tecnologiche di maggior valore per capitalizzazione di mercato al mondo.

Il finanziamento sarà destinato alla strategia di crescita complessiva e all’espansione internazionale di N26, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, entro l’anno corrente. Inoltre, servirà a sostenere lo sviluppo dei prodotti sui mercati esistenti.

“N26 è chiaramente un precursore del mobile banking” afferma Dr. Nazim Cetin, CEO di Allianz X. “La piattaforma bancaria di N26 sta modernizzando i modelli di business tradizionali dei servizi finanziari, in sostanza offrendo una migliore customer experience.”

Dr. Lin Haifeng, Managing Partner, Tencent Investment di Tencent Holdings Limited, afferma: “Come pioniere nell’industria del mobile banking in Europa, N26 si impegna a offrire ai propri clienti un’esperienza bancaria più conveniente e vantaggiosa. Mentre assistiamo alla crescente domanda di prodotti e servizi bancari digitali nei mercati europei, siamo lieti di essere un investitore strategico di N26, realtà con la quale vogliamo costruire una partnership di lungo corso in modo da partecipare alla loro crescita.”

La missione di N26, come si legge nella nota della società, “è costruire una banca che tutti amino. La Mobile Bank offre servizi bancari in tempo reale e personalizzati a tutti i clienti che prediligono un’esperienza digitale semplice, trasparente, priva di scartoffie e senza commissioni nascoste”.