Musk, Apple e Atlantia sotto i riflettori

La navicella spaziale del tycoon di Tesla è rientrata ieri sulla Terra – Effetto bonus sui titoli dell’auto – Negli Usa ultimatum su TikTok: Microsoft pronta a comprare – Marathon cede le pompe di benzina per 21 miliardi

Agosto, per tradizione mese volatile, potrebbe tenere fede alla sua fama. L’oro, dopo aver accumulato un rialzo dell’11% a luglio, miglior mese dal 2012, stamane ha aperto a 1,984 dollari, a un soffio da quota 2.000, trascinando al rialzo altri metalli: il rame (+12% a luglio) e soprattutto l’argento (+30%). Il dollaro, intanto, resta sotto pressione: 1,1758 sull’euro, dopo che venerdì sera Fitch ha abbassato il rating della valuta Usa, abbassando l’outlook a negativo da stabile: lo scontro a Washington sui sostegni ai redditi delle famiglie introduce nuovi elementi d’incertezza sui T-bond: il decennale viaggia a un rendimento dello 0,52%. Da oggi, in assenza di un accordo,25 milioni di Americani non riceveranno più i 600 dollari a settimana elargiti dal Tesoro.

In questa cornice, a dare coraggio ai mercati sono i dati positivi in arrivo dalla Cina: gli indici Pmi segnalano la robusta ripresa della congiuntura a luglio. L’indice Caixin a quota 52,8 è ai massimi da dieci anni.

VOLA TOKYO, TONFO DEI PROFITTI DI HSBC

Shanghai avanza dello 0,9%. Assai più tonico a Tokyo l’indice Nikkei (+2,1%) sostenuto dal rimbalzo del dollaro sullo yen, scivolato venerdì ai minimi da 4 mesi e mezzo. Il ministro delle Finanze, Taro Aso, ha lanciato l’allarme sui rischi dello yen forte in un clima di recessione.

Continua anche in Asia la sfilata dei conti, a partire da Sony e Nintendo. Toyota, nonostante la flessione delle vendite, dovrebbe annunciare mercoledì il sorpasso su Volkswagen. Stamane il colosso Hsbc ha reso noto il crollo dei profitti: -82%. Mercoledì Samsung presenterà il nuovo Galaxy Note e un telefonino pieghevole (Mashable).

Deboli i futures su Wall Street, piatti quelli sulle Borse europee. Poco mosso il petrolio: brent a 43,85 dollari (-7 centesimi).

Sul fronte macro, oltre ai dati sulle richieste di disoccupazione negli Usa (giovedì) da seguire in settimana la riunione della Bank of England, che non dovrebbe assumere nuove iniziative, a differenza delle banche centrali del Brasile (mercoledì) e dell’India (giovedì), da cui si attendono nuovi tagli ai tassi.

NON SOLO AUTOSTRADE: OGGI I CONTI DI FERRARI E DI UBI

In Italia tiene banco l’inaugurazione del Ponte di Genova, primo atto di una settimana caldissima sul fronte delle autostrade. Atlantia si prepara allo split di Aspi, in attesa di un duro confronto con la controparte pubblica a proposito del prezzo di passaggio delle azioni (legato alle tariffe), alla manleva su eventuali reati nelle more della vendita alla Cdp e alla governance.

Sotto i riflettori oggi a Piazza Affari la trimestrale Ferrari. Giornata di conti anche per Ubi, Astm e Pininfarina. Domani toccherà a Intesa, Mps e ad Atlantia.

Il governo dovrebbe varare questa settimana il decreto agosto. Tra le possibili novità per sostenere la ripresa, un fondo tra 2 e 3 miliardi per scontare alcune tipologie di acquisti. Resta incerto il prolungamento del divieto di licenziamenti, in scadenza il 17 agosto.

Le richieste per il nuovo ecobonus per l’acquisto di vetture a basse emissioni hanno aggiunto quota 3.000 in appena due ore sabato, primo giorno di entrata in vigore dell’incentivo, ha comunicato Il Mise. Il sottosegretario Alessia Morani propone l’estensione dell’incentivo anche ai veicoli commerciali leggeri, da inserire nel decreto di agosto.

ULTIMATUM SU TIKTOK, MICROSOFT PRONTA A COMPRARE

L’attenzione dei mercati internazionali è concentrata sul braccio di ferro su TikTok, ultima tappa dello scontro a tutto campo tra le superpotenze. Il presidente Trump è intenzionato a proibire le attività in Usa del social network controllato dalla cinese ByteDance, accusata, così come WeChat, di fornire dati al governo di Pechino. Il presidente Usa è, per ora, deciso a ribadire la necessità di chiudere TitTok anche in caso di vendita del controllo a Microsoft, decisa a rafforzare la sua presenza nei social. Ma le ultime notizie segnalano un ultimatum del presidente: TikTok deve essere ceduta entro 40 giorni.

ELON MUSK IN ORBITA, APPLE BATTE ARAMCO

Altri protagonisti promettono di dominare l’attenzione di Wall Street. Primo fra tutti Elon Musk: la navicella Crew Dragon di Space X, la società spaziale del tycoon di Tesla, è rientrata ieri sulla Terra riportando a casa, senza alcun contrattempo, gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley.

Sotto i riflettori anche Apple: la Mela, grazie agli ultimi rialzi, è tornata a essere la società di maggior valore nelle Borse mondiali, superando il colosso del petrolio saudita Aramco con una capitalizzazione di 1.820 miliardi di dollari.

MARATHON CEDE LE POMPE DI BENZINA PER 21 MILIARDI

Fioccano gli M&A. Oggi Nvidia potrebbe rilevare da SoftBank la società di progettazione di microchip Arm per 32 miliardi di dollari.

In arrivo un altro mega-deal: la giapponese Seven& Holding ha acquistato per 21 miliardi di dollari Speedway, la catena di distributori di benzina dell’americana Marathon.

Infine, Siemens Healthineers ha perfezionato l’acquisto dell’azienda californiana Varian Medical Systems per 16,4 miliardi di dollari. Si tratta della maggior acquisizione dell’anno nel settore medico.