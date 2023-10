Museo Solomon R.Guggenheim NY presenta Alex Katz: la sua ritrattistica d’avanguardia nella retrospettiva “Gathering”

La retrospettiva newyorkese di otto decenni di Alex Katz presenta ritratti, scene sociali e paesaggi che catturano l’immediatezza della percezione visiva nella pittura

Il Museo Solomon R. Guggenheim presenta Alex Katz: Gathering, una retrospettiva della carriera allestita nella città in cui Katz ha vissuto e lavorato tutta la sua vita e allestita con la stretta collaborazione dell’artista. In mostra dal 21 ottobre 2022 al 20 febbraio 2023, la mostra occupa la rotonda del museo progettata da Frank Lloyd Wright e l’adiacente Tower Gallery. Comprendendo dipinti, schizzi a olio, collage, stampe e opere “ritagliate” indipendenti, la mostra si apre con gli schizzi intimi dei passeggeri della metropolitana di New York realizzati dall’artista durante i suoi giorni da studente negli anni ’40 e culmina nei paesaggi estasianti e coinvolgenti che hanno ha dominato la sua produzione negli ultimi anni. Nel corso di ottant’anni di intensa produzione creativa, Alex Katz (nato nel 1927, Brooklyn, New York ha cercato di catturare l’esperienza visiva al presente. Scrivendo nel 1961, Katz notava che “L’eternità esiste nei minuti di assoluta consapevolezza. La pittura, quando ha successo, sembra essere un riflesso sintetico di questa condizione.” Che si tratti di evocare uno scambio di sguardi tra amici o un raggio di luce filtrato attraverso gli alberi, l’obiettivo è creare una registrazione di “cose ​​che passano velocemente”, comprimendo il flusso della vita quotidiana in una vivida esplosione di percezione ottica.

Emergendo come artista a metà del XX secolo, Katz ha forgiato una modalità di pittura figurativa che fondeva l’energia e la distillazione delle tele dell’espressionismo astratto con i vernacoli americani della rivista, del cartellone pubblicitario e dello schermo cinematografico.

New York e la costa del Maine: il suo ambiente pittorico

Si è rivolto all’ambiente circostante, nel centro di New York e sulla costa del Maine, come soggetto principale durante tutta la sua carriera, coinvolgendo i tradizionali soggetti pittorici della ritrattistica, scene di genere della vita quotidiana e paesaggio. Il titolo della mostra, Gathering, fa riferimento allo studio del mondo visibile evocato nella poesia “Salute” del 1951 dell’ammirato amico di Katz, James Schuyler. Allo stesso modo, richiama l’idea di una vita di lavoro assemblati all’interno della struttura di una retrospettiva e la raccolta dei soggetti di Katz all’interno dello spazio unico e aperto della rotonda. Che rappresentino individui o gruppi sociali, i ritratti di Katz documentano una comunità in evoluzione di poeti, artisti, ballerini, musicisti e critici che hanno animato l’avanguardia del centro sin dalla metà del secolo, tra cui Frank O’Hara, Robert Rauschenberg, Paul Taylor, LeRoi Jones (in seguito Amiri Baraka), Joe Brainard, Kynaston McShine, Anne Waldman, John Ashbery, Meredith Monk, Allen Ginsberg, Mariko Mori, Bill T. Jones e Joan Jonas. Numerosi soggetti ritratti ricorrono nel corso dell’installazione vagamente cronologica, in particolare Ada Katz, l’esperta biologa ricercatrice e studiosa Fulbright che l’artista sposò nel 1958 e che da allora ha raffigurato più di mille volte. Descritta dal poeta Frank O’Hara come “una presenza e allo stesso tempo una concezione pittorica di stile”, Ada funziona come il cuore iconografico dell’opera di Katz, una fisionomia e una soggettività studiate lungo l’arco sia della vita individuale del soggetto sia lo sviluppo creativo dell’artista.

La mostra è accompagnata da un catalogo accademico

Un volume con undici saggi appena commissionati da David Breslin, Katherine Brinson, Jennifer Y. Chuong, David Max Horowitz, Arthur Jafa, Katie Kitamura, Wayne Koestenbaum, Ewa Lajer-Burcharth, Kevin Lotery, Prudence Peiffer, e Levi Prombaum. Oltre a un’ampia sezione di tavole e a un resoconto completo di mostre e pubblicazioni, il libro contiene un Sourcebook di 36 recensioni, testi e poesie di un eminente gruppo di scrittori che hanno risposto al lavoro di Katz in diversi momenti della sua carriera, coerentemente in un illuminante documento della ricca e mutevole ricezione critica dell’artista dagli anni Cinquanta a oggi. Una serie di produzioni digitali completeranno la retrospettiva, tra cui un ritratto video intimo e appena catturato dell’artista al lavoro e un’audioguida che evidenzia le osservazioni dei curatori del Guggenheim e dei modelli più famosi che appaiono nei dipinti di Katz, tra cui il coreografo Bill T. Jones, il poeta Vincent Katz, la compositrice Meredith Monk e la poetessa Anne Waldman. “[Katz è] una persona davvero onesta”, condivide Monk per l’audioguida. “E penso che la sua arte abbia un’onestà. E penso che il suo lavoro contenga molto amore, ma non deve essere esplicito. L’amore è implicito, perché sceglie ciò che ama dipingere. [Ride] Sai, questa è la chiave. Il suo amore sta nella scelta dell’argomento, ma non deve fare altro che far sì che sia quello che è. E poi l’amore arriva”. La guida presenta anche la collaborazione del Guggenheim con la casa musicale West Channel, con composizioni originali ispirate ai dipinti di Katz di Rena Anakwe, Peter Bayne, Oli Chang, Elori Saxl, Michael Sempert e Hoshiko Yamane. I visitatori possono godersi una versione di 40 minuti di questi pezzi mentre si muovono attraverso lo spettacolo. Inoltre, Works & Process presenterà la Paul Taylor Dance Company al Guggenheim il 25 e 26 ottobre per tre spettacoli speciali di Polaris, una collaborazione del 1976 coreografata da Paul Taylor e scenografie e costumi di Alex Katz. Selezionate per la rotonda del museo da Michael Novak, direttore artistico della Paul Taylor Dance Company, queste esibizioni di Polaris offriranno al pubblico un’opportunità unica e senza precedenti di vedere la collaborazione scultorea di Taylor e Katz, normalmente eseguita su un palco di proscenio, a tutto tondo. Il 27 ottobre, presso la Library for the Performing Arts di New York, si svolgerà un programma pubblico che esplorerà tre decenni della loro collaborazione, ospitato da Works & Process e dalla Jerome Robbins Dance Division della Biblioteca. Alex Katz: Gathering è organizzata da Katherine Brinson, curatrice di Daskalopoulos, Arte contemporanea, con Terra Warren, assistente curatoriale e con il supporto aggiuntivo di Andrea Zambrano, assistente curatoriale.