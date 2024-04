Museo Poldi Pezzoli di Milano: nel nuovo sito audio e testi generati con AI per esplorare le collezioni

Il nuovo sito web del Museo Poldi Pezzoli da poco presentato è un moderno ed efficace canale di dialogo tra il museo e i suoi visitatori in grado di comunicare lo spirito e l’anima della casa, inclusivo e accessibile. Intelligenza Artificiale e Plus Tecnologici

Un sito che permette ai visitatori di navigare facilmente tra le varie sezioni: dalle informazioni pratiche alle esplorazioni più approfondite delle collezioni museali, dal calendario delle attvità ai percorsi personalizzati, offrendo una esperienza culturale completamente rinnovata. Il sito rende fruibile a tutti, in maniera intuitiva, il ricchissimo patrimonio artistico e documentale del Museo; è una piattaforma concepita non solo per trasmettere contenuti, ma anche per sviluppare un dialogo costante con il pubblico con capacità di cogliere spunti di riflessione.

Il nuovo sito web è stato sviluppato ponendo una particolare attenzione all’accessibilità. Supportato da tecnologie assistive e conforme agli standard WCAG 2.1, assicura a tutti i visitatori, inclusi coloro con diverse abilità, di fruire dei contenuti “senza barriere”. La navigazione è stata resa più facile con l’uso di testi chiari, contrasti elevati.

Audio e testi alternativi per ogni immagine, generati con l’AI

Responsive: Un sito “responsive” migliora l’esperienza utente, aumenta il tempo di permanenza online e contribuisce positivamente al posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre, garantisce un accesso uniforme ai contenuti, potenziando l’accessibilità e raggiungendo un pubblico più ampio.

Intelligenza artificiale: la piattaforma è predisposta per inserire un nuovo sistema di ricerca nel sito “Chiedi alla dama”, alimentato dalle più recenti tecnologie all’avanguardia di OpenAI, offrendo risposte alle domande, in tempo reale, 24/7. Il sistema adatta le risposte in base alle esigenze individuali, fornendo un’esperienza all’utente facile e intuitiva.



La sezione dedicata ai capolavori è arricchita dalla presenza di audio generati dall’IA sia in italiano, sia in inglese

Plus tecnologici: velocità (il sito carica i contenuti in meno di un secondo, garantendo una navigazione priva di attese), la scalabilità (può gestire picchi di traffico inaspettati senza andare offline o rallentare i caricamenti) e l’omnicanalità (i contenuti sono progettati per essere impiegati su molteplici canali e dispositivi, come app o esperienze di realtà virtuale).

Strumenti per una visita personalizzata: Il Museo si impegna a fornire un’esperienza unica a ciascun visitatore. Attraverso il nuovo sito, si offrono strumenti di visita autonoma che includono percorsi interattivi, permettendo a tutti di esplorare le collezioni al proprio ritmo e secondo i propri interessi.

Mostre ed eventi in evidenza: un calendario ricco di eventi, laboratori e mostre. Il sito web mette in luce queste iniziative con pagine dedicate che offrono anteprime, informazioni dettagliate e contenuti multimediali per coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo la visita.

Percorsi tematici e itinerari personalizzati: il sito propone diversi percorsi tematici che permettono di scoprire le collezioni seguendo filoni narrativi specifici. Inoltre, in base al tempo a disposizione, i visitatori possono selezionare itinerari suggeriti di varia durata, assicurando un’esperienza ricca e completa, anche per chi dispone di tempo limitato.

Un’Interfaccia contemporanea e semplice: con un design chiaro e contemporaneo, il sito guida i visitatori attraverso le sue pagine con facilità e immediatezza.

Risorse didattiche approfondite: sul sito è inoltre disponibile un’ampia gamma di materiali e proposte educative, per supportare l’apprendimento a distanza e l’ingaggio culturale.

Accesso virtuale alle collezioni: sarà possibile esplorare le collezioni in alta definizione, navigando i capolavori in ogni dettaglio e approfondendo la propria conoscenza grazie a schede dettagliate e scientifiche di ogni opera e con l’ausilio di testi speakerati con l’AI.

Notizie: Il sito costituirà una risorsa per restare connessi con il museo e a immergersi nella sua proposta culturale.