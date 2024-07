Museo Guggenheim di New York: Orfismo a Parigi 1910-1930. Una mostra che esplora l’astrazione dell’arte di inizio XX secolo

Aperta dall’8 novembre 2024 al 9 marzo 2025, la mostra presenterà oltre 80 opere d’arte tra pittura, scultura, opere su carta ed effimeri, installate su cinque livelli della rotonda a spirale del museo

Il Museo Solomon R. Guggenheim di New York presenterà Armonia e dissonanza: Orfismo a Parigi, 1910-1930, il primo esame approfondito dell’orfismo, emerso a Parigi da un gruppo di artisti cosmopoliti all’inizio degli anni ’10, quando i cambiamenti portati dalla modernità stavano alterando radicalmente le nozioni di tempo e spazio.

Il poeta Guillaume Apollinaire coniò il termine “Orfismo” nel 1912

Temine che servì per descrivere gli artisti che si stavano allontanando dal cubismo verso una modalità espressiva astratta e multisensoriale. Il concetto di Apollinaire faceva riferimento al poeta mitologico greco e suonatore di lira Orfeo, che dominò la natura e sfidò la morte con la sua canzone, equiparando l’astrazione effimera della sua musica al carattere trascendente dell’Orfismo.



Artisti associati come Robert Delaunay, Sonia Delaunay, František Kupka e Francis Picabia hanno creato composizioni caleidoscopiche che hanno catturato la simultaneità della vita moderna. Alcuni hanno indagato le consonanze e i contrasti cromatici nelle loro opere prismatiche, mentre altri si sono impegnati con i ritmi e le sincopi della musica e della danza popolare. Traevano ispirazione dalla teoria dei colori del Neoimpressionismo e dalle filosofie del gruppo Blue Rider. Quando veniva spinto ai suoi limiti, l’orfismo significava astrazione totale. La mostra abbraccia uno spettro di artisti che sperimentarono l’astrazione all’inizio del XX secolo. Pertanto, opere selezionate di Amadeo de Souza-Cardoso, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Mainie Jellett, Fernand Léger, Stanton Macdonald-Wright, Morgan Russell e altri saranno tra quelle presenti nella presentazione.

Una mostra nel 65° anniversario della costruzione dell’edificio

Circa un quarto delle opere della mostra provengono dalla collezione del Guggenheim, lo stesso corpo d’arte che Frank Lloyd Wright progettò per ospitare il museo, onorando opportunamente il 65° anniversario dell’edificio nell’autunno 2024. Diversi programmi saranno presentati al Museo Guggenheim in occasione di Harmony and Dissonance a partire dalla fine del 2024. Inoltre, il museo sta collaborando con il Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art presso il Metropolitan Museum of Art per mettere in scena una performance multidisciplinare che si terrà al Met l’11 febbraio 2025 e una giornata di studio sarà ospitata al Museo Guggenheim il 12 febbraio 2025.

Armonia e dissonanza: Orfismo a Parigi, 1910-1930 è organizzato da Tracey Bashkoff, Direttore senior delle collezioni e curatore senior, e Vivien Greene, Curatrice senior, Arte del XIX e dell’inizio del XX secolo, con il supporto di Bellara Huang, Assistente curatoriale.