Musei di Intesa Sanpaolo nel giorno di San Valentino propongono appuntamenti all’insegna dell’amore nell’arte

Appuntamenti da non perdere il 14 febbraio, all’insegna dell’ l’amore nell’arte, ai musei di Intesa Sanpaolo, da Milano, Napoli e Vicenza ad Arezzo con la formula sul biglietto 2×1 per tutte le coppie

I musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza rinnovano la proposta di visita con la formula di entrata “2×1” per la festa di San Valentino.

Ad iniziare da Milano, presso le Gallerie d’Italia di Milano, il giorno di San Valentino ci sarà uno speciale percorso alle 17.30 pensato per amanti…dell’arte! un viaggio romantico per innamorati dell’arte e dell’amore.

(Informazioni e prenotazioni: 5€ a persona, escluso biglietto d’ingresso. L’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 13 alle ore 14.00 al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo milano@gallerieditalia.com)

A Napoli, le Gallerie d’Italia propongono alle 12.00 e alle 16.00 una visita guidata dedicata ad Artemisia Gentileschi e Diana Di Rosa

(Informazioni e prenotazioni: Euro 4,00, escluso il biglietto d’ingresso. L’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 13 alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com)

A Vicenza, alle Gallerie d’Italia :“Come nascono le più grandi passioni d’amore?” Tra i dipinti e gli affreschi di Palazzo Leoni Montanari e le avventure mitiche di Giove, il dio più affascinante dell’Olimpo, a svelare i segreti dell’arte intramontabile del corteggiamento nel percorso “Colpi di fulmine”, alle 18.00.

(Informazioni e prenotazioni: 5 euro a persona + biglietto d’ingresso; prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o via mail all’indirizzo vicenza@gallerieditalia.com).

A Torino, Déplacé·e·s, dell’artista JR, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.

Inoltre, si rinnova la proposta delle Gallerie d’Italia per un regalo d’arte e cultura anche in occasione di San Valentino: la speciale Gift Card che può essere acquistata per donare in un unico biglietto l’ingresso nell’arco di un anno alle quattro sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Infine alla Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo è in programma una serata di apertura straordinaria per San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 21.00: “AAA ARTE AMORE ANTIQUARIATO”.

Informazioni e prenotazioni. Ingresso 2×1 al costo di 10 euro incluso biglietto d’ingresso.

L’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Prenotazione al numero 0575 354126 o scrivendo a info@fondazioneivanbruschi.it).