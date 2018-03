MotoGp, è subito Italia: trionfa Dovizioso, terzo Valentino Rossi

In Qatar la spunta il pilota della Ducati, che vola subito in testa al Mondiale – Secondo il campione del mondo Marc Marquez, bel podio per Valentino Rossi, competitivo per tutta la gara.

Inizia subito alla grande per i colori italiani la stagione di MotoGp: a Losail, in Qatar, vince Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e all’eterno Valentino Rossi, fresco di rinnovo per altri due anni con la Yamaha e che centra il 228esimo podio della sua infinita carriera. Gli italiani nei primi cinque sono addirittura tre: con una gran rimonta si piazza proprio quinto Danilo Petrucci, sulla Ducati. Si riprende insomma da dove si era finito: a giocarsi la vittoria, fino all’ultima curva, sono i due dominatori della scorsa stagione, in particolare delle ultime 13 gare del 2017, che Dovizioso e Marquez hanno monopolizzato vincendone ben 11, tra l’uno e l’altro. Per Rossi invece l’unica vittoria dello scorso anno è stata in estate ad Assen, in Olanda, mentre l’ultimo podio il secondo posto di Phillip Island, in Australia. La gara è vibrante e vede subito la fuga del promettente francese Zarco, su Yamaha, con Rossi e Marquez al suo inseguimento. Al 18esimo giro però, quando ne mancano cinque alla fine, il francese viene superato da Marquez, Dovizioso (che nel frattempo aveva rimontato dopo una partenza non nelle primissime posizioni), e Rossi, che poi vanno a giocarsi la vittoria con Valentino leggermente attardato rispetto ai primi due.