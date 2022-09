L’ex presidente di Confindustria Veneto e attuale presidente e Ceo di Riello Sistemi è stato stroncato da un infarto. Cordoglio di politica ed imprenditoria

Nuovo improvviso lutto nel mondo dell’imprenditoria. È morto questa mattina, a soli 60 anni, Andrea Riello, imprenditore di spicco e già presidente di Confindustria Veneto da maggio 2005 a gennaio 2009 e dal 2002 nel Consiglio direttivo nazionale di Confindustria. Riello, presidente e Ceo di Riello Sistemi a Minerba (Verona), è stato stroncato da un infarto.

Andrea Riello: Chi era?

Nato nel 1962 a Venezia, Riello si era laureato a 23 anni in Economia aziendale all’università Ca’ Foscari, per poi trasferirsi a Bruxelles e a Londra, dove aveva frequentato il Polytechnic of Central London. Tornato in Italia aveva iniziato a gestire Riello Macchine (oggi Riello Sistemi Spa) come amministratore delegato a partire dal 1991. Dal 2001 era presidente di Riello Sistemi, un gruppo con oltre 500 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione. È stato anche presidente della Fondazione Campiello, membro del cda di Unicredit e consigliere di amministrazione di Save SpA, società quotata alla Borsa di Milano, concessionaria della gestione dell’aeroporto di Venezia. Tra il 2002 e il 2004 Riello è stato anche presidente di Federmacchine, federazione nazionale di Confindustria che riunisce le undici associazioni di categoria dei costruttori di macchinari.

Il cordoglio di politici e imprenditori

“Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un’impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso” ha affermato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Enrico Letta, segretario del Pd, ha scritto su Twitter: “Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa improvvisa di Andrea Riello. Sono vicino ai suoi cari. Un grande dispiacere”.

“Ci sono notizie che non vorresti mai sentire e la scomparsa di Andrea Riello è una di quelle”, ha commentato il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. “Ci legava – continuato Carraro – un sentimento di stima e di amicizia e il fatto che sia venuto a mancare, così all’improvviso, mi lascia totalmente sgomento e pieno di dolore. Voglio esprimere la mia più forte e sincera vicinanza alla famiglia, al papà Pilade, alla mamma Ileana e a tutti i suoi cari, sia a livello personale sia come presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Campiello, realtà che ha guidato prima di me sempre con grande impegno e passione. La stessa passione che metteva nel suo lavoro quotidiano e che ha permesso alla sua azienda di raggiungere risultati straordinari. È per me un esempio indimenticabile di uomo e imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza, per come ha contribuito con il cuore, l’intelligenza, l’umanità, la visione alla crescita economica e culturale del nostro paese e di tutto il sistema imprenditoriale veneto”.