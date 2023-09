Morire sul lavoro: 5 operai travolti da un treno a Torino. Mattarella: “E’ un oltraggio ai valori della convivenza”

Ennesima tragedia sul lavoro ieri alle porte di Torino. Cinque operai travolti da un treno. Giallo sulle cause. La Procura di Ivrea indaga. Immediato messaggio di cordoglio del Presidente Mattarella che ha reso omaggio di persona alle vittime. Le condoglianze della Meloni

Cinque operai che lavoravano sui binari della linea ferroviaria Torino-Milano a Brandizzo sono stati travolti da un treno e hanno perso la vita. Erano dipendenti di un’azienda appaltatrice di Borgo Vercelli, la Sigifer. La vittima più giovane aveva 22 anni, la più anziana ne aveva 52. Secondo i primi accertamenti, il treno viaggiava alla velocità consentita di 160 Kmh ma, secondo la procedura, i lavori dovevano iniziare dopo il passaggio di quel treno. La Procura di Ivrea indaga sul giallo e sulle cause della tragedia.

Immediato il cordoglio e lo sdegno per l’ennesima tragedia sul lavoro del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che era in visita a Torre Pellice, e che si è subito recato a Brandizzo per rendere omaggio alle vittime: “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”. A sua volta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso a nome del Governo “Dolore e tristezza: ora fare piena luce” sulle cause della tragedia.