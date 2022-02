Monica Vitti è morta, addio a una grande attrice

Monica Vitti si è spenta dopo una lunga e difficile malattia. Amata dal pubblico e dai più grandi registi è stata una protagonista del cinema italiano che ha reso famoso nel mondo

E’ morta Monica Vitti. La grande attrice era molto malata da anni e si era ritirata a vita privata da molto tempo.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Walter Veltroni su Twitter:

”Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001,quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. Musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi. Fonte: Twitter

La sua inconfondibile voce roca, la capacità espressiva, la modernità della sua immagine ne hanno fatto un’icona del cinema italiano del Novecento. Ha lavorato con i più grandi registi – da Antonioni che ne ha fatto la sua Musa in “L’Avventura” lanciandola a livello internazionale a Mario Monicelli che la scelse per interpretare “La ragazza con la pistola”. E poi ancora Luigi Magni, Ettore Scola, Franco Giraldi. La sua versatilità e la capacità di passare dal dramma al comico, ha consentito a Monica Vitti di lavorare con Ugo Tognazzi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni diventando per antonomasia l’interprete più iconica della commedia all’italiana.

Monica Vitti, è stata una di quelle attrici che rendono immortale il cinema italiano nel mondo. E non è esagerato affermarlo. Aveva da poco compiuto 90 anni.