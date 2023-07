Moncler supera il miliardo di ricavi e vola in Borsa: titolo in rally sul Ftse Mib

Dopo la caduta di ieri dovuta ai dubbi su Lvmh, il titolo ingrana la quinta dopo la semestrale che ha mostrato un forte aumento dei ricavi (+24%) a quota 1,13 miliardi di euro

Moncler supera per la prima volta il miliardo di ricavi nel semestre e il titolo vola sul Ftse Mib dopo la caduta registrata ieri a causa di Lvmh che ha zavorrato l’intero comparto del lusso. In apertura le azioni non erano riuscite a fare prezzo, ma poi sono entrate in contrattazione e a metà mattinata salgono del 4,4% a 64,50 euro per azione.

Nei primi sei mesi del 2023 i ricavi consolidati del gruppo hanno superato quota 1,13 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto ai 918,4 milioni dello stesso periodo del 2022. “Per la prima volta nella nostra storia, i ricavi del gruppo hanno superato la soglia di 1 miliardo di euro nella prima metà dell’anno”, ha affermato il presidente e amministratore delegato Remo Ruffini. “Un importante risultato che mi rende orgoglioso e che testimonia il grande lavoro di squadra e l’approccio innovativo, sempre orientato al cliente, che definiscono il nostro gruppo. In Moncler, la ricerca di un nuovo livello di coinvolgimento dei nostri clienti continua a esprimersi attraverso la valorizzazione di tutte le dimensioni del marchio. In Stone Island, abbiamo appena iniziato il secondo capitolo dell’evoluzione del brand sotto la guida di Robert Triefus”.

La semestrale di Moncler

Il traguardo del miliardo è stato superato soprattutto grazie ai ricavi di Moncler, attestatisi a 935 milioni (+29%), mentre quelli del marchio Stone Island sono cresciuti del 5% a cambi costanti e del 4% a cambi correnti a 201 milioni.

Il risultato netto di gruppo è sceso a 145,4 milioni dai 211,3 milioni del primo semestre 2022, una cifra che però includeva un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island.

L’Ebit del gruppo è stato pari a 217,8 milioni contro i 180,2 milioni nell’anno precedente, con un’incidenza sui ricavi del 19,2% rispetto a 19,6% nel primo semestre 2022. La posizione finanziaria netta di gruppo ammonta a 470,7 milioni di cassa netta al 30 giugno 2023 (818,2 milioni al 31 dicembre 2022 e 356,3 milioni al 30 giugno 2022), dopo il pagamento di 300,3 milioni di dividendi.

Nel semestre, il margine lordo consolidato di gruppo è stato pari a 851 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 74,9% rispetto al 73,8% dello stesso periodo del 2022. L’aumento della marginalità è stato principalmente guidato da un mix di canale positivo, con una maggior incidenza del canale Dtc.

La società, che non ha fornito guidance numeriche, ha segnalato che “il contesto macroeconomico globale rimane volatile, con incertezze legate a rischi di recessione, alla continua pressione inflazionistica e all’instabilità geopolitica”. A fronte di questa imprevedibilitò, “il gruppo continua a lavorare per mantenere un’organizzazione agile, flessibile e reattiva, forte di un portafoglio di marchi unici con strategie di sviluppo chiare ed efficaci per continuare un solido percorso di crescita”.

Moncler: ricavi in rialzo anche nel secondo semestre

Nel secondo trimestre i ricavi del gruppo Moncler sono saliti del 26% a cambi costanti a 410,2 milioni. In particolare, Stone Island ha registrato ricavi per 80 milioni e il brand Moncler per 330,2 milioni, in rialzo del 32% e in ulteriore accelerazione rispetto all’incremento del primo trimestre, principalmente grazie al miglioramento registrato in Asia.

Su base regionale, il brand Moncler ha visto salire i ricavi del primo semestre del 39% in Asia, del 29% in Emea e del 3% nelle Americhe. Sempre per quanto riguarda il brand Moncler, il canale Dtc ha conseguito ricavi pari a 757,5 milioni, in aumento del 37% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e i ricavi dei negozi aperti da almeno 12 mesi hanno registrato un +34%. A fine giugno la rete di negozi monomarca del marchio Moncler contava 257 punti vendita diretti retail (Dos), in aumento di due unità rispetto al 31 marzo , e il marchio gestisce anche 59 shop-in-shop (SiS) wholesale.

A livello di gruppo, nel corso del primo semestre sono stati effettuati investimenti netti per 69,5 milioni, rispetto ai 36,5 milioni del primo semestre 2022. Il net cash flow del primo semestre è stato negativo per 347,5 milioni, dopo il pagamento di 300,3 milioni di dividendi.