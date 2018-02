Modena, Gallerie Estensi: concorso under 30 per un nuovo Bookshop

In questi giorni è stato emesso il bando di concorso per selezionare il migliore progetto per l’immagine e per il layout del nuovo bookshop delle Gallerie Estensi.

Le Gallerie Estensi di Modena chiamano a raccolta i giovani designer under 30. Il bookshop dovrà non solo ospitare servizi di biglietteria quanto la vendita al pubblico di una vasta gamma di prodotti editoriali legati sia all’esperienza di visita, sia a eventuali cataloghi di esposizioni temporanee. Sarà presente una gamma selezionata di oggettistica a marchio Galleria Estense (matite, penne, quaderni, magneti, tazze e borse shopper) e di eventuali prodotti artigianali del territorio. Sarà inoltre possibile effettuare il noleggio e la restituzione di dispositivi di assistenza alla guida e acquistare o prenotare biglietti o attività specifiche a numero chiuso. Il bookshop si configurerà quindi come un importante punto di contatto tra il sistema museale delle Gallerie Estensi (comprendente la Galleria Estense, la Biblioteca Estense, il Museo Lapidario Estense di Modena, il Palazzo Ducale di Sassuolo, la Pinacoteca Nazionale di Ferrara) e il pubblico: come tale dovrà rispondere a un’esigenza di rappresentanza e di corretta veicolazione dei valori e del marchio dell’istituzione museale e, al tempo stesso, agevolare e valorizzare l’esperienza di acquisto. La partecipazione è aperta a giovani designer di età inferiore a 30 anni, laureati o diplomati delle scuole pubbliche e private, a vari livelli, relative al design, alla comunicazione visiva, alla pubblicità. La presentazione dei progetti deve avvenire entro il prossimo 28 febbraio 2018. Il bando è scaricabile dal sito delle Gallerie Estensi

Per informazioni: ga-esten@beniculturali.it