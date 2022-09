Moda: Renzo Rosso e Coima investono 200 milioni sul nuovo polo di Porta Romana a Milano

Investimento immobiliare di 200 milioni di Renzo Rosso e di Coima per la realizzazione di un nuovo polo industriale nell’area dell’ex scalo milanese di Porta Roma destinato a diventare sempre di più il polo italiano della moda

Renzo Rosso, l’imprenditore della moda con marchi che vanno da Diesel a Jil Sander, con la sua società di investimenti immobiliari Red Circle, e la società Coima, primario investitore immobiliare, investono 200 milioni nell’ex scalo di Porta Romana che si sta configurando sempre più come il luogo che ospita il nuovo polo della moda italiana e milanese.

ROSSO TRASFERIRA’ NEL NUOVO POLO DELLA MODA I DIPENDENTI DI JIL SANDER E MARNI

Renzo Rosso, secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, acquisterà il 50% del nuovo polo industriale in cui verranno costruiti due nuovi edifici su 8 piani, che saranno pronti nel 2025 e che in parte saranno occupati dalle nuove sedi di Jil Sander e Marni. Il tutto sarà finanziato dal fondo immobiliare Coima Opportunity Lorenzini Fund, in cui Rosso deterrà il 50% mentre l’altro 50% sarà di Coima e di qualificati investitori internazionali.

“I nuovi building – ha spigato Rosso – saranno realizzati con criteri altamente sostenibili, in linea con la nostra filosofia aziendale”. “Nel nuovo sviluppo – ha a sua volta commentato Manfredi Catella, Ad di Coima – si sposano due esperienze innovative nell’immaginare gli spazi”.

NELL’AREA EX SCALO DI PORTA ROMANA ANCHE MONCLER E LVMH

Nell’area milanese dell’ex scalo di Porta Romana, arriverà anche Moncler, c’è già la nuova sede di Fatsweb e vi ha trasferito i suoi dipendenti il colosso francese della moda Lvmh.

Importante il fatto che nell’area milanese dell’ex scalo sorgerà il Villaggio Olimpico per le competizioni di Milano-Cortino 2026.