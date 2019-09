Milano Fashion Week, quando la moda è sostenibilità

Dal 17 al 23 settembre Milano torna la capitale internazionale della moda – Con Fashion Week 58 sfilate, 110 presentazioni e 54 eventi per un totale di 170 collezioni – Le novità e il programma

Come ogni settembre, Milano per una settimana torna ad essere capitale internazionale della moda. La Fashion Week è in programma dal 17 al 23 settembre e come da tradizione è dedicata alla collezione primavera/estate dell’anno successivo. Tante le novità, le sfilate, ma soprattutto una certezza: mai come oggi la moda è sempre di più un volano per l’economia non solo del capoluogo lombardo, che dal 1958 organizza le sfilate più prestigiose del mondo (insieme a Parigi e New York), ma per tutto il Paese.

Fashion infatti significa soldi e anche lavoro: proprio alla vigilia dell’appuntamento con la settimana meneghina, i dati dicono che il settore impiega oltre 580mila solo in Italia, nel 2018, e che sono più di 11mila le figure ricercate – sempre in Italia – nel settore, la grande maggioranza delle quali nell’industria dell’abbigliamento (quasi 5.000), seguita da quella degli accessori (circa 2.000) e delle calzature (poco meno di 800), ai quali si aggiungono i numeri significativi del retail di riferimento (3.500).

In testa c’è la Lombardia – considerato anche il ruolo di Milano, capitale italiana della moda, che batte dunque Roma – con oltre 2.800 ricerche aperte. Seguono il Veneto, al secondo posto con circa 1.400 posizioni, e la Toscana, con 1.300 posizioni. In classifica poi ci sono Emilia Romagna (oltre 1.200) e, un po’ più staccato, il Lazio, appena sotto quota 1.000.

La settimana dedicata all’abbigliamento femminile di alta gamma manderà come da tradizione in fermento l’intera città, ancora una volta con numeri significativi: 58 sfilate, 110 presentazioni e 54 eventi per un totale di 170 collezioni. Le due parole d’ordine di questa edizione sono “sostenibilità” e “internazionalizzazione”.

Con la Fashion Week infatti torna anche il Green Carpet Fashion Award, l’evento dedicato alla moda sostenibile, in programma per domenica 23 settembre. A fare gli onori di casa al Teatro alla Scala per la terza edizione saranno Carlo Capasa e Livia Firth, ed è grande attesa per l’allestimento annunciato, all’insegna appunto dell’ecosostenibilità.

I più importanti brand invece sfileranno in alcuni dei luoghi più iconici della città, dallo Scalone dell’Arengario alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale allo Spazio Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnica. Ma occuperanno anche spazi nuovi come la piscina comunale Cozzi, scelta come location da Benetton.

Tra le new entry in calendario si trovano DROMe (brand 100% Made in Italy fondato da Marianna Rosati, protagonista assoluta della Paris Fashion Week), Boss e Peter Pilotto che ha scelto di presentare la sua collezione primavera/estate 2020 proprio a Milano. Ancora: Simona Marziali-MRZ, e Shuting Qiu.

Da quest’anno, a chi non riesce ad accedere alle sfilate esclusive, il Comune di Milano ha deciso di fare un grande regalo: un maxi schermo installato in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila, su cui verranno trasmesse in streaming.

Ecco il programma completo della Milano Fashion Week:

17 settembre 2019

CNMI Fashion Hub Opening

18 settembre 2019

9:30 Conferenza stampa Green Carpet Fashion Awards 2019

10:30 Angel Chen

11:30 Tiziano Guardini

12:30 Peter Pilotto

13:15 Calcaterra

14:00 Marco Rambaldi

15:00 Arthur Arbesser

16:00 Prada

17:00 United Colors of Benetton

17:00 Annakiki

18:00 Alberta Ferretti

19:00 N°21

20:00 Jil Sander

19 settembre 2019

9:30 Max Mara

10:30 Emporio Armani

11:30 Act N°1

12:30 Fendi

13:30 Anteprima

14:30 Genny

15:30 Luisa Beccaria

16:30 Vivetta

17:30 Simona Marziali

18:30 Bottega Veneta

19:30 Daniela Gregis

20:30 Moschino

20 settembre 2019

9:30 Tod’s

10:30 Blumarine

11:30 Brognano

12:30 Sportmax

14:00 Etro

15:00 Marni

16:00 Iceberg

17:00 Marco de Vincenzo

18:00 Aigner

19:00 Alberto Zambelli

19:00 Special Show Luisa Spagnoli a Palazzo Mezzanotte

20:00 Versace

21 settembre 2019

9:30 Salvatore Ferragamo

10:30 Gabriele Colangelo

11:30 MSGM

12:30 Cividini

CNMI Camera Buyer Italia Event

14:00 Ermanno Scervino

15:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

16:00 Giorgio Armani

17:00 Stella Jean

18:00 Agnona

19:00 Missoni

20:00 GCDS

22 settembre

9:30 DROMe

10:30 Boss

11:30 Shuting Qiu

12:30 Laura Biagiotti

13:15 Fila

15:00 Frankie Morello

16:00 Gucci

17:00 Cristiano Burani

18:00 Atsushi Nakashima

Green Carpet Fashion Awards 2019

23 settembre

9:30 Ultràchic

10:30 Alexandra Moura

Fashion Hub and emerging designers market day