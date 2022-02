Milano Fashion Week donna 2022: riparte la settimana della moda. Molti ritorni in passerella e molte le novità

Ecco il calendario completo di Milano Fashion Week dedicata alla moda donna per la stagione autunno/inverno 2022-2023. Ben 170 appuntamenti tra sfilate e eventi, molti “in presenza”

Torna a Milano la settimana della moda, dopo due anni di difficoltà a causa delle restrizioni Covid. La Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha annunciato il programma per la nuova Milano Fashion Week, dedicata alla moda donna per la stagione autunno/inverno 2022-2023 che vede dal 22 al 28 febbraio ben 170 appuntamenti in calendario tra sfilate, presentazioni e eventi.

Realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, la Milano Fashion Week Women’s Collection vedrà in particolare: 67 sfilate, di cui 57 fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni (59 fisiche e 10 digitali), 8 presentazioni su appuntamento e 9 eventi.

Tornano tra gli altri Bottega Veneta, Gucci, Trussardi e re Giorgio

Questa edizione vede il ritorno in calendario di Bottega Veneta, con il suo nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, Gucci sotto la direzione di Alessandro Michele, dopo due anni di assenza da calendario (ultima quella a novembre 2021 a Los Angeles Gucci Love), Trussardi, con la novità del rinnovo del suo logo con il levriero, Diesel e Plein Sport.

Ma tornano anche tutti i maggiori brand, da Fendi a Alberta Ferretti e Roberto Cavalli (23 febbraio), da Max Mara a Prada, Moschino ed Etro (24 febbraio). E poi Tod’s, Versace (25 febbraio), Dolce&Gabbana (26 febbraio). Torna anche re Giorgio dopo lo stop di gennaio.

Assente invece dal calendario il nome di Salvatore Ferragamo, al momento senza direttore creativo dopo l’uscita di Paul Andrew.

Molti i nomi nuovi, attesa soprattutto per Ambush e Palm Angels

Il programma della settimana sarà arricchito dalla presenza di un buon numero di brand che si affacciano per la prima volta alla Milano Fashion Week Women’s Collection: AC9, Ambush, Andreadamo, Aniye Records, Capasa Milano, Cormio, Ferrari, Han Kjøbenhavn, Husky, Palm Angels e Tokyo James.

Secondo gli esperti del settore, molta attesa c’è per due collezioni, Ambush e Palm Angels.

Il primo è un brand giapponese lanciato nel 2008 dalla designer coreano-statunitense Yoon Ahn con il suo compagno Verbal, dj, producer e star dell’hip-hop in Giappone, che aveva già presentato le proprie collezioni a Parigi.

Da segnalare poi l’arrivo sulle passerelle femminili di Palm Angels il brand di streetwear alto di gamma di Francesco Ragazzi, proveniente come Ambush dalla galassia del New Guards Group (Farfetch), che finora aveva sfilato durante la settimana maschile. Qui il link per il calendario al completo comunicato dalla Camera della moda.

“A dispetto dell’incertezza che ancora aleggia nell’aria e delle reali difficoltà del momento, siamo estremamente orgogliosi di presentare un calendario ricco di progetti ed eventi che confermano il ruolo chiave di Milano tra le capitali della moda mondiale. Credo che sia un segnale forte di ottimismo e positività, che infonde un nuovo slancio nel settore”, ha detto Carlo Capasa, Presidente di CNMI. “Siamo felici anche di annunciare in questa occasione il rinnovo del Protocollo di Intesa con il Comune di Milano, finalizzato alla valorizzazione del sistema moda nazionale. A tal proposito, il nostro impegno si focalizzerà su quattro macro ambiti: il consolidamento del posizionamento internazionale di Milano come brand dal valore globale; la sensibilizzazione rispetto alle tematiche di sostenibilità, etica ed economia circolare nell’ambito della filiera del fashion; la promozione dei talenti emergenti; la creazione di nuove opportunità di lavoro nell’industria creativa.”

Extra sfilate il documentario in ricordo di Elio Fiorucci

Tra gli eventi che animeranno la Milano Fashion Week extra sfilate, il 27 febbraio la proiezione del documentario dedicato a Elio Fiorucci, Free spirit, in Triennale, nell’ambito del Fashion Film Festival (in origine, previsto durante Milano Moda Uomo di gennaio).

Bulgari ospiterà i Bulgari B.Zero1 Avrora Awards – Celebrating women and their talent in Università Bocconi nella stessa serata, mentre tornano gli eventi fieristici come White (al museo Mudec dal 24 al 27 febbraio) e Lineapelle (dal 22 al 24)

Valentino, come annunciato a inizio anno da Pierpaolo Piccioli, ospiterà sui suoi canali social lo show di Marco Rambaldi, previsto per il 23 febbraio, primo step di un progetto che si rinnoverà a ogni fashion week.