Milano Digital Week 2020 al via con la partnership di Tim

Parte oggi la terza edizione della manifestazione che a causa dell’emergenza coronavirus si svolgerà tutta online – Tim curerà l’evento “Maestri d’Italia”

Al via la Milano Digital Week 2020 in programma da lunedì 25 maggio a sabato 30 maggio. A causa dell’emergenza coronavirus, quella di quest’anno sarà un’edizione tutta online, con 600 eventi e 200 ospiti da seguire in diretta sulla piattaforma www.milanodigitalweek.com. L’evento sarà realizzato con il patrocino dell’assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano in collaborazione con ANCI. Partner d’eccezione sarà Tim.

Città Aumentata era il tema della edizione che doveva iniziare a marzo. L’emergenza coronavirus ha però portato cambiamenti talmente radicali, soprattutto in Lombardia, da spingere gli organizzazioni a cambiare il focus. Il titolo di questa terza edizione sarà dunque “Città trasformata” è il titolo di questa nuova edizione, mentre Tim curerà direttamente “Maestri d’Italia”, una grande scuola online promossa da oltre 30 partner nell’ambito del programma Operazione Risorgimento Digitale.

Si tratta di un progetto ideato e curato da Riccardo Luna che proporrà per la sua settimana conclusiva di programmazione dieci nuovi appuntamenti, con cinque laboratori di Edutainment per i ragazzi e cinque lezioni d’autore condotte da Riccardo Luna. In agenda anche una serie di webinar dedicati allo smart working, alle tecnologie di Extended Reality e alle soluzioni innovative sviluppate dalle startup di TIM WCAP a sostegno della trasformazione urbana.