Milan-Inter: 93 anni fa il primo derby a San Siro

Il 19 settembre del 1926 andava in scena la prima stracittadina nello stadio milanese, che oggi i due club vorrebbero sostituire con un nuovo impianto che fa però parte della storia di Milano – Quell’incontro si concluse con un punteggio tennistico

Sabato 21 settembre San Siro ospiterà il derby numero 224 fra Milan e Inter. E lo farà come uno splendido 93enne. Proprio oggi, 19 settembre, ricorre infatti l’anniversario dell’inaugurazione dello Stadio, avvenuta nel 1926.

Anche quel giorno di 93 anni fa, per varare la neonata Scala del Calcio, si disputò una stracittadina Milan-Inter. In quel caso però si trattava di un’amichevole organizzata per l’occasione. A vincere furono i nerazzurri, che s’imposero con un punteggio più adatto al tennis che al pallone: 6-3.

Il primo incontro ufficiale si giocò qualche settimana più tardi, il 3 ottobre, per la gara d’esordio del Milan nella stagione 1926-1927. Anche in quell’occasione i rossoneri rimediarono una sconfitta: a fine partita il tabellone (che non era ancora digitale…) diceva 2-1 per la Sampierdarenese, bisnonna della Sampdoria di oggi.

Nel 1935 San Siro fu acquistato dal Comune di Milano, che lo ampliò, aumentando la capienza da 35mila a 55mila posti. Vent’anni più tardi lo stadio subì una drastica trasformazione: i posti salirono a 100mila, poi ridotti per ragioni di sicurezza a 85mila, di cui 60mila a sedere e gli altri in piedi. Dal 1980 la struttura è intitolata a Giuseppe Meazza.

Oggi Milan e Inter continuano a ribadire la volontà di costruire un nuovo stadio, anziché acquistare e ristrutturare l’attuale struttura. Una posizione che il Comune non condivide, ma con cui, forse, il sindaco Beppe Sala dovrà venire a patti: “San Siro è la storia del calcio, da qui bisognerebbe ripartire – ha scritto su Facebook il primo cittadino – È chiaro che non è l’amministrazione a voler rinunciare, ma i club. Come Sindaco ho il dovere di ascoltare le proposte e, comunque, di far rispettare le regole. E così farà anche tutta la politica milanese che già da oggi incontrerà Milan e Inter per avviare il percorso di conoscenza e approfondimento del progetto da parte del Consiglio comunale, con l’obiettivo di consentire all’Aula di esprimersi in merito”.

Intanto, sabato alle ore 21 il derby Milan-Inter si giocherà ancora nel vecchio San Siro. Da oggi, uno splendido 93enne.