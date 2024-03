Michelangelo Pistoletto. Quanto vale la sua Opera?

Si è tornati a parlare di Michelangelo Pistoletto e della Venere degli stracci che da poco è tornata a Napoli dopo l’incendio che ha distrutto la prima installazione il 12 luglio dell’anno scorso. L’enorme scultura è già tornata in piazza Municipio nella stessa collocazione della volta precedente. Con lo sguardo rivolto verso il mare e le spalle a San Martino in un’operazione che varrà per la città anche da rilancio turistico

La performance di Michelangelo Pistoletto, secondo i dati del mercato, anche per la diversità delle opere proposte(Stampa-multipli, dipinti, scultura-volume, disegni-colore, fotografia, ecc) registra negli ultimi anni una costante del valore di mercato (da fonte Artprice) dopo il grande picco registrato nel 2014-2017 con opere uniche. Sarà ora interessante comprendere come si comporterà il mercato a partire da quest’anno, considerando che ad aprile aprirà l’attesissima Biennale di Venezia che riaccenderà l’interesse e l’euforia verso l’arte contemporanea in tutto il mondo. Pistoletto resta comunque un artista su cui puntare per il futuro a lungo periodo.

Nato a Biella, in Italia, nel 1933, Michelangelo Pistoletto è un artista, pittore e scultore contemporaneo italiano. Conosciuto fin dagli anni Sessanta, Pistoletto aderisce nel 1967 al movimento dell’Arte Povera. Dal 1947 al 1958 Pistoletto collabora con il padre, restauratore di dipinti, frequentando contemporaneamente una scuola di disegno pubblicitario. All’inizio degli anni ’60 Pistoletto inizia a realizzare opere pittoriche figurative e autoritratti su fondo monocromatico metallico. Successivamente Pistoletto unisce pittura e fotografia utilizzando la tecnica del collage su fondi riflettenti. Si dedica infine alla stampa fotorealista ad alta definizione su lamiere di acciaio lucido, mediante l’utilizzo della serigrafia. Nel 1967 Pistoletto vinse il Primo Premio della Biennale di San Paolo. Nello stesso anno inizia a dare risalto alla performance, al video e al teatro. Ha creato un gruppo di arte d’azione, “Zoo Group”, con l’obiettivo di mostrare l’unità tra arte e vita quotidiana. Alla fine degli anni Sessanta Pistoletto realizza modanature di stracci, rinnovando l’inquadramento dell’arte statuaria, onnipresente in Italia. L’arte di utilizzare “materiali poveri” è uno degli aspetti dell’Arte Povera. Nel 1974 Pistoletto abbandona quasi del tutto la scena artistica, per poi riprendere la scultura e realizzare decorazioni teatrali. Dal 1990 Pistoletto vive e lavora a Torino.

Artista che trova molto consenso in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Italia, mentre in misura decisamente inferiore in tutti gli altri Paesi. Si consideri oggi un rapporto complessivo in valore di € di 49 ml in GB, 19 ml in USA, 11 ml in Italia. Per quanto invece riguarda il numero di opere vendute, l’Italia al primo posto seguita dalla Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Francia, Belgio e Austria.

Riprendendo le aggiudicazioni “d’oro” vedremo alcune delle migliori performance di mercato:

Autoritratto del 62 (1962-1965) – Pittura Tecnica mista (carta velina dipinta)/acciaio inox 120 x 100 cm Prezzo di aggiudicazione: € 1.282.270 (£ 1.100.000) Prezzo comprensivo del premio d’acquisto: € 1.484.228 (£ 1.273.250) Stima: € 233.140 – € 349.710 (£ 200.000 – £ 300.000 ) IL DOPOGUERRA E L’ARTE CONTEMPORANEA 13 febbraio 2013 Christie’s Londra, Regno Unito

Donna nuda che avvita una lampadina (1968) Pittura Tecnica mista (carta velina dipinta)/acciaio inox lucido 120 x 230,2 cm Prezzo di aggiudicazione: € 1.749.930 (£ 1.300.000) Prezzo comprensivo del premio d’acquisto: € 2.070.975 (£ 1.538.500) Stima: € 1.076.880 – € 1.615.320 (£ 800.000 – £ 1.200.000 ) Dopoguerra e arte contemporanea 11 febbraio 2015 Christie’s Londra, Regno Unito

“Uomo appoggiato” (1966). Pittura Tecnica mista (carta velina dipinta/acciaio inossidabile lucidato) 230 x 120 centimetri – Prezzo di aggiudicazione: € 1.817.279 (£ 1.600.000) Prezzo comprensivo del premio d’acquisto: € 2.186.414 (£ 1.925.000) Stima: € 1.590.119 – € 2.044.439 (£ 1.400.000 – £ 1.800.000 ) – 06 ott 2016 Christie’s Londra, Regno Unito

“Corteo” (1965) Pittura Tecnica mista (carta velina dipinta)/acciaio inox lucido 100 x 120 cm Prezzo di aggiudicazione: € 1.528.164 ($ 1.800.000) Prezzo comprensivo del premio dell’acquirente: € 1.846.532 ($ 2.175.000) Stima: € 1.273.470 – € 1.697.960 ($ 1.500.000 – $ 2.000.000 ) Vendita serale di arte del XX secolo e contemporanea 16 novembre 2017 Phillips New York New York, Stati Uniti

Ma accanto ai top lot, ci sono opere più accessibili e interessanti a completamento di una collezione di arte contemporanea, magari iniziando dalle stampe-multipli:

Prossime aste

Il bagno turco (1971) – Vai al sito dell’asta Stampa multipla Serigrafia a colori/inox Ed. 40/150 69,9×99,7×2,2 cm Stima: € 13.794 – € 18.392 ($ 15.000 – $ 20.000 ) Stampe e multipli 26 marzo 2024 Bonham 7601 W. Sunset Boulevard CA 90046 Los Angeles CA stati Uniti

Pericolo di morte (1971)Stampa multipla Multiplo (décalcomanie sérigraphique). Stamperia: L’Atelier, Torino Ed. 20/300 31,5×42,5 cm Prezzo di partenza: € 3.000 Stima: € 5.000 – € 8.000 Arte Moderna e Contemporanea 06 aprile 2024 A&C Casa d’aste

Autoritratto (1970) Stampa multipla Serigrafia/nichel ramato. Pubblicato da Gabriele Mazzotta Editore, Milano Ed. 30/100 50 x 35 centimetri Stima: € 1.655 – € 2.207 ($ 1.800 – $ 2.400 ) 27 marzo 2024 Rago Art 333 Strada principale nord Lambertville Asta Ctr 08530 Lambertville NJ stati Uniti