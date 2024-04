Meteo weekend, da Milano a Roma torna il maltempo con pioggia, freddo e vento. Brutto tempo anche il 25 aprile?

Un weekend dal clima incerto e fresco, con piogge sparse e temperature sotto la media. Il maltempo però potrebbe protrarsi fino al 25 aprile

Brutte notizie per il weekend sul versante meteo: sarà caratterizzato da un clima incerto e fresco, con precipitazioni sparse e temperature al di sotto della media stagionale. Tuttavia, il maltempo potrebbe protrarsi oltre il weekend stesso, fino al 25 aprile e forse anche fino al primo maggio, a causa dell’arrivo di aria fredda dal Nord Europa, che porterà a un crollo delle temperature e un aumento della frequenza dei temporali. Tuttavia, per gli amanti della neve, ci sono buone notizie in arrivo. Sulle montagne del Lazio, come il Terminillo, Monte Livata e Campo Staffi, è attesa una nevicata, mentre sulle Alpi la neve potrebbe scendere fino verso gli 800/1000 metri di quota. Anche sull’Appennino, a quote relativamente basse per il periodo, si prevedono fiocchi bianchi. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo da Milano a Roma.

Meteo: ecco le previsioni per il weekend del 20 e 21 aprile

Un nuovo impulso freddo attraverserà le Alpi nella giornata di oggi, sabato 20 aprile. Ciò porterà un aumento delle nuvole nelle regioni del Nord-Est e centrali, con possibili piogge sparse. Nel pomeriggio, si prevede instabilità diffusa, con rovesci e temporali nelle Prealpi venete, Emilia Romagna e regioni centrali e meridionali. Restano prevalentemente soleggiate le regioni del Nord-Ovest e le Isole Maggiori. Ma i venti settentrionali si intensificheranno in particolare su Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria. Per quanto riguarda Roma e Milano si prospetta un weekend freddo ma prevalentemente senza pioggia.

Domenica 21 aprile il maltempo colpirà ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi, il freddo anomalo favorirà altre nevicate diffuse sull’Appennino centrale fino a circa 1200 metri. E, un po’ come il sabato, anche domenica è previsto qualche rovescio sul sud peninsulare e in Emilia Romagna, seppur è previsto anche un peggioramento verso il Nord-Ovest e temporali al Centro-Sud. Ma il vero colpo di scena riguarderà le temperature, che continueranno a mantenersi sotto media, soprattutto al Nord, con valori vicini allo zero al primo mattino sulle pianure settentrionali.

Meteo: che tempo farà il 25 aprile?

Tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile, la perturbazione proveniente dalla Scandinavia coinvolgerà anche il Centro-Sud, portando un nuovo calo delle temperature. Almeno fino al 25 aprile, l’atmosfera rimarrà decisamente instabile, specie sulle regioni del Centro, con la possibilità di frequenti rovesci temporaleschi (anche grandine) e temperature al di sotto del periodo in un clima piuttosto freddo, dalle caratteristiche più tardo invernali che non tanto primaverili. L’instabilità persisterà fino alla fine del mese, mettendo a rischio un altro ponte, quello del primo maggio.