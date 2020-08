Meteo, tregua caldo: piogge e fresco anche al Sud

E’ finita l’ondata di caldo africano: al Nord già piove da lunedì con temperature quasi autunnali, tra mercoledì e sabato il maltempo investirà tutta la penisola – Nel weekend sole e di nuovo caldo, ma normale.

Dopo alcuni giorni di grande caldo africano, si torna alla “normalità” di questa estate, caratterizzata sin dal mese di giugno da abbondantissime piogge (soprattutto al Nord-Ovest e al Sud, e in Sicilia) e da temperature nel complesso tutt’altro che eccessive, anzi perfettamente nella media e in alcuni casi, tra giugno e luglio, persino al di sotto. E anche nei prossimi giorni sarà così, dopo la parentesi di qualche giorno con afa e termometro vicino ai 40 gradi: al Nord le piogge sono iniziate da lunedì e hanno già portato una bella rinfrescata, col termometro che è sceso di 10 gradi, quindi ben sotto le medie stagionali (in alcune aree di Piemonte, Trentino e Friuli, anche in pianura, la massima è inferiore ai 20 gradi…). Stesso destino attende il Centro-Sud, dove stanno arrivando abbondanti precipitazioni e anche lì il caldo sarà in netta attenuazione.

Il maltempo al Centro-Sud dovrebbe insistere per diversi giorni, probabilmente fino a sabato. Da segnalare anche, per chi è in vacanza, mare particolarmente mosso, soprattutto in Sardegna. Nel mentre, al Nord tornerà il sole e la colonnina di mercurio riprenderà a salire (e ci mancherebbe altro, siamo nel periodo teoricamente più caldo dell’anno e in alcune regioni sembra autunno…), ma con temperature massime ampiamente nella norma, intorno ai 30 gradi o anche meno. Sia al Nord che al Sud, comunque, per rivedere un caldo sostenuto bisognerà aspettare il fine settimana, quando ovunque tornerà a splendere il sole. Anche se a quanto pare nemmeno in quel caso, così come per la maggior parte di questa “strana” estate fatta di temporali e caldo normalissimo, ci sarà un caldo torrido e insopportabile. Quello, per ora, resterà una rarità.