Meteo: tregua afa, da venerdì altre piogge

Dopo le piogge di questi giorni al Centro Nord, a metà settimana torna il caldo, ma non da bollino rosso – Nel prossimo fine settimana invece arriva il colpo di grazia: altre piogge e termometro sotto i 30 gradi (a parte al Sud).

Sono ore segnate da un sensibile calo termico su gran parte dell’Italia, soprattutto al Centro-Nord, accompagnato da piogge e temporali, in alcuni casi anche violenti come abbiamo visto in Veneto, dove è stato proclamato lo stato di emergenza. C’è dunque una reale tregua rispetto al grande caldo delle ultime settimane, ma non durerà molto.

L’estate infatti è tutt’altro che finita e già martedì 25 torna l’alta pressione su tutto il Paese, con le temperature massime che torneranno ad essere molto sostenute e quasi ovunque superiori ai 30 gradi, anche se per ora non si prevedono particolari anomalie né rischi per la salute. Come al solito saranno soprattutto le aree interne a soffrire la canicola: Firenze, Bologna, l’Umbria, e alcune città del Sud. Nel resto d’Italia, in particolare al Nord ma compresa anche Roma, ci saranno sole e caldo ma non più a livelli drammatici.

Alla fine della settimana, già da venerdì, al Nord torneranno persino i temporali, che via via nel corso del weekend interesseranno anche alcune aree del Centro. Quello sarà probabilmente un colpo di grazia effettivo alla calura estiva visto che le massime, quasi ovunque eccetto al Sud, scenderanno persino sotto i 30 gradi