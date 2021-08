Meteo: settimana di temporali, allerta al Centro

Settimana turbolenta da Nord a Sud, con consistente calo termico ovunque a parte Sicilia e Calabria. Allarme alluvioni in 4 Regioni del Centro-Sud: ecco quali

L’estate sta finendo, e lo sta facendo anche con discreto anticipo. Se infatti la settimana che ha portato a Ferragosto è stata a quanto pare la più calda dal Big Bang a questa parte, dovrebbe altrettanto stupire una seconda metà del mese di agosto, ancora in piena estate, così fresca e piovosa. Persino da far scaturire l’allarme opposto a quello del caldo e degli incendi: temporali e inondazioni.

Il meteo bizzarro in un senso o nell’altro è comunque frutto del cambiamenti globali, ma stavolta non stiamo tutti cuocendo all’inferno, anzi. La settimana che stiamo vivendo è e continuerà ad essere non particolarmente calda e soprattutto turbolenta, con frequenti precipitazioni, anche violente soprattutto al Centro, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta da bollino (per ora) giallo nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise e anche il nord della Puglia, in particolare nella zona del Gargano.

Il rischio idrogeologico (quindi frane e alluvioni) sarà intenso in quattro regioni: Abruzzo (val di Sangro e Pescara), Lazio (Aniene e reatino), Molise e Puglia. Il tutto sarà accompagnato da un consistente calo termico, che già si è verificato al Nord, con temperature scese anche sotto la media del periodo. In questi giorni restano asciutte e molto calde solo la Sicilia e la punta della Calabria, mentre sono previsti temporali e temperature meno torride anche in Sardegna. Il grande caldo, forse, non lo rivedremo prima del 2022.